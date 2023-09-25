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25 сентября, 13:53

Полезно, но в меру: Врач посоветовала беременным не налегать на малиновое варенье

Диетолог Микитюк: Малиновое варенье полезно для беременных в малых количествах

<p>Обложка © Unsplash / <a href="https://unsplash.com/@hungry_eyes_dublin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Barbara Chowaniec</a></p>

Обложка © Unsplash / Barbara Chowaniec

В малиновом варенье содержатся элементы, полезные для беременных женщин, но злоупотреблять им не следует. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог Людмила Микитюк. По её словам, в больших количествах варенье может вызвать аллергию.

"Малиновое варенье полезно женщинам в положении тем, что содержит большое количество железа и фолиевой кислоты. Они предотвращают анемию и способствуют нормальному формированию плода", — пояснила эксперт.

Она предупредила, что варенье — продукт насыщенный и активный, поэтому на него может появиться аллергия, и не только в период беременности, но и при грудном вскармливании, поскольку в это время организм непредсказуем. Микитюк напомнила, что варенье является жаропонижающим и противомикробным средством, поэтому его хорошо использовать в борьбе с гриппом и простудой.

Специалист добавила, что малиновое варенье полезно людям, предрасположенным к инсульту, потому что оно разжижает кровь. Кроме того, эллаговая кислота в варенье прекращает деление патологически изменённых клеток, тем самым продлевая молодость.

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Александра Мышляева
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