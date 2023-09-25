Полезно, но в меру: Врач посоветовала беременным не налегать на малиновое варенье

В малиновом варенье содержатся элементы, полезные для беременных женщин, но злоупотреблять им не следует. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог Людмила Микитюк. По её словам, в больших количествах варенье может вызвать аллергию.

"Малиновое варенье полезно женщинам в положении тем, что содержит большое количество железа и фолиевой кислоты. Они предотвращают анемию и способствуют нормальному формированию плода", — пояснила эксперт.

Она предупредила, что варенье — продукт насыщенный и активный, поэтому на него может появиться аллергия, и не только в период беременности, но и при грудном вскармливании, поскольку в это время организм непредсказуем. Микитюк напомнила, что варенье является жаропонижающим и противомикробным средством, поэтому его хорошо использовать в борьбе с гриппом и простудой.

Специалист добавила, что малиновое варенье полезно людям, предрасположенным к инсульту, потому что оно разжижает кровь. Кроме того, эллаговая кислота в варенье прекращает деление патологически изменённых клеток, тем самым продлевая молодость.