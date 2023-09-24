В России предложили оборудовать стойки регистрации для беременных в аэропортах

В России для беременных могут сделать отдельные стойки регистрации в аэропортах, чтобы они проходили без очереди. Как передаёт Ura.ru, соответствующее письмо глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева.

Парламентарий пояснил, что врачи поддерживают эту инициативу, так как беременным женщинам не рекомендуется длительное время находиться в положении стоя. Также депутат рассказал, что, несмотря на оказание некоторыми авиаперевозчиками дополнительных услуг для беременных, в настоящее время нет единого подхода по организации комфортных процедур регистрации в аэропортах для этой категории граждан.

"Дополнительная мера в сфере транспортных перевозок — залог успешной реализации политики государства в целях формирования благоприятных условий для женщин. Они — главное звено в повышении демографической конъюнктуры страны", — заявил Слуцкий.