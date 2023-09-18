Гинеколог раскрыла, почему беременным хочется солёного

Есть примета, что, если женщину тянет на маринованные огурцы, значит, она беременна. Почему так происходит и действительно ли у женщин в интересном положении на ранних сроках растёт желание есть солёное, в беседе с aif.ru рассказала врач – акушер-гинеколог клинико-диагностического центра "Мединцентр" Ольга Лебедева.

"Первое — гормональные изменения. При беременности резко повышается уровень таких гормонов, как эстроген и прогестерон. А именно эти два вещества могут неожиданным образом сказываться на вкусовых предпочтениях женщины, повышая её интерес и желание к определённым вкусам, в том числе и к соли", — рассказала медик.

Вторая причина скрывается в повышающихся потребностях организма. Беременность требует дополнительных питательных веществ и энергии для развития плода. Это также может спровоцировать у будущей мамы желание есть солёное.

Третья причина — изменение вкусовых рецепторов. Врач рассказала, что женщинам в этот период может казаться, что стало сложнее различать вкусы. На этом фоне растёт интерес к солёной пище, так как она обладает более ярким вкусом. Важную роль играет и эмоциональный фактор. У беременной женщины нередко возникают эмоциональные качели, и она может впадать в состояние стресса. И тут солёная пища может стать способом снять тревогу и получить чувство удовлетворения, заявила медик.

"Тут важно понимать, что даже если очень-очень хочется солёного, важно уметь держать себя в руках: избыточная тяга к соли не должна приводить к её избыточному потреблению. Организм беременной женщины особо нуждается в корректном балансе питательных веществ. Самым лучшим решением будет обратиться к специалисту по питанию, чтобы составить план оптимального рациона", — пояснила Лебедева.

По словам врача, необходимо помнить, что каждая женщина уникальна и желания в пище могут различаться даже в обычные дни. Важно слушать своё тело, обращаться за советом к профессионалам и сбалансированно подходить к питанию.