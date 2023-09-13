Россиянка 9 месяцев не подозревала о беременности, пока не попала в больницу и не начала рожать

В больнице № 8 Ростова-на-Дону приняли роды у местной жительницы, которая и не подозревала, что носит под сердцем ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Ростовской области.

21-летняя пациентка обратилась к врачам городской больницы с жалобами на плохое самочувствие и сильнейшую боль, считая, что у неё опухоль. Разумеется, при осмотре медики поняли, что причина не в миоме матки, а в том, что у пациентки прямо сейчас начнутся роды.

Пациентка, все девять месяцев пребывавшая в неведении о своём положении, родила малыша весом 3,5 килограмма спустя час после приезда в больницу. Уже на следующий день молодую маму и её ребёнка перевели в родильное отделение другого медучреждения, врачи абсолютно спокойны насчёт их здоровья.