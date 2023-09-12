"Грел его в руках": Полицейский принял роды на дороге у петербурженки и спас младенца

Полицейские приняли роды у петербурженки прямо на дороге в посёлке Шапки Ленобласти и реанимировали новорождённого. Как рассказал 27-летний сержант Иван Дмитриев kp.ru, после появления на свет малыш не дышал.

Всё произошло утром 7 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что на обочине в посёлке стоит "женщина с подозрением на роды". Первыми прибыл экипаж патрульно-постовой службы — Иван Дмитриев с напарником, старшим сержантом Иваном Мироновым. На месте они увидели истекающую кровью петербурженку в полусогнутом состоянии, которая крикнула: "Я рожаю!". Полицейские вызвали скорую, но ждать медиков времени не было: тогда Дмитриев надел чистые перчатки, сел на колени рядом с женщиной и начал принимать роды сам.

Сержант признался, что поддерживал малыша за ручки и плечики и тянул на себя, чтобы он легче вышел. Когда ребёнок появился на свет, обессиленная женщина спросила, кто родился — это был мальчик. Однако новорождённый не дышал, а мать от усталости не могла вымолвить и слова. Тогда Дмитриев вспомнил навыки реанимации, полученные в ходе обучения.

"Роды принимать нас точно не учили. Вижу, что диафрагма у младенца не сокращается. Что-то щёлкнуло у меня в голове, на инстинктах я понял, что делать. Снял плёночку у него с лица и похлопал по спинке. Он закричал и заплакал. Я держал его в руках и согревал, потому что ночь была прохладная. Пережал пуповину пальцами. В этот момент его мать спрашивала, красивый ли ребёнок, всё ли с ним в порядке", — рассказал полицейский.

Малыша и маму полицейские передали скорой, которая приехала спустя пять минут после появления ребёнка на свет. Медики похлопали Дмитриева по плечу и поблагодарили его за спасение мальчика. После он отправился на новый вызов, ведь до конца смены оставалось ещё целых пять часов.

Мама и ребёнок сейчас находятся в больнице, с ними всё хорошо, рассказывает сержант. Но обстоятельства появления женщины на дороге беспокоят Дмитриева. По его словам, петербурженка была измождённой, замученной и так и не смогла ничего объяснить.