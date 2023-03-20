В подмосковном Раменском таксист принял роды у пассажирки прямо в салоне машины

В Московской области водитель такси Нуртилек Аранбек-Уулу принял роды у пассажирки прямо в салоне автомобиля. История произошла в городе Раменском. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Таксист — о рождении в салоне его машины малышки в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Водитель приехал на заказ в три часа ночи, но, когда забирал пассажирку, не заметил, что она беременна. Как рассказал таксист, в салон села миниатюрная девушка в куртке оверсайз. Маршрут был построен до соседнего города Жуковского ехать всего десять километров.

"Ещё километр не проехали, вот. По дороге увидел заправку. Я спросил — можно заправиться мне? "Только быстрее", — говорит она. "Уже, — говорит, — мне плохо. Я рожаю", — поделился таксист.

К счастью, водитель не растерялся и помог появиться на свет девочке. Рассказывая об этом журналистам, мужчина назвал себя специалистом в этом деле, поскольку сам является счастливым отцом троих детей, в родах которых тоже участвовал. После рождения ребёнка пассажирки Нуртилек поехал в сторону ближайшей больницы, но на пути он увидел карету скорой помощи. Медики остановились, забрали молодую маму с малышкой, а таксист отправился дальше работать. При этом Нуртилек героем себя не считает, отмечая, что так поступил бы каждый.