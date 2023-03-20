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20 марта, 14:53

В подмосковном Раменском таксист принял роды у пассажирки прямо в салоне машины

В Московской области водитель такси Нуртилек Аранбек-Уулу принял роды у пассажирки прямо в салоне автомобиля. История произошла в городе Раменском. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Таксист — о рождении в салоне его машины малышки в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Водитель приехал на заказ в три часа ночи, но, когда забирал пассажирку, не заметил, что она беременна. Как рассказал таксист, в салон села миниатюрная девушка в куртке оверсайз. Маршрут был построен до соседнего города Жуковского ехать всего десять километров.

"Ещё километр не проехали, вот. По дороге увидел заправку. Я спросил — можно заправиться мне? "Только быстрее", — говорит она. "Уже, — говорит, — мне плохо. Я рожаю", — поделился таксист.

К счастью, водитель не растерялся и помог появиться на свет девочке. Рассказывая об этом журналистам, мужчина назвал себя специалистом в этом деле, поскольку сам является счастливым отцом троих детей, в родах которых тоже участвовал. После рождения ребёнка пассажирки Нуртилек поехал в сторону ближайшей больницы, но на пути он увидел карету скорой помощи. Медики остановились, забрали молодую маму с малышкой, а таксист отправился дальше работать. При этом Нуртилек героем себя не считает, отмечая, что так поступил бы каждый.

Фигуристка Сотникова рассекретила имя отца своего ребёнка

Фигуристка Сотникова рассекретила имя отца своего ребёнка

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в 2022 году родились трое детей с редким заболеванием, при котором наружные и внутренние половые органы не соответствуют ни мужскому, ни женскому полу.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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