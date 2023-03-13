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13 марта, 14:00

Фигуристка Сотникова рассекретила имя отца своего ребёнка

Чемпионка ОИ-2014 Сотникова: Родившегося в прошлом году ребёнка назвали Адрианом

Олимпийская чемпионка игр 2014 года фигуристка Аделина Сотникова рассказала, что родившегося в октябре прошлого года ребёнка они с супругом назвали Адрианом.

"Назвали Адрианом. Не в честь кого-то. Просто мама — Аделина, папа — Дима. И как-то сложился такой пазл", — рассказала фигуристка в интервью ютуб-каналу Tatarka FM.

При этом фигуристка по-прежнему продолжает скрывать личность своего супруга, но уточнила, что он теннисист.

Фигуристка Аделина Сотникова неделю скрывала рождение первенца

Фигуристка Аделина Сотникова неделю скрывала рождение первенца

Ранее Аделина Сотникова призналась, что ей очень сложно возвращать спортивную форму спустя несколько месяцев после рождения ребёнка.

Обложка ©

t.me / Adelina Sotnikova

Артур Белкин
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