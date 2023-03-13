Фигуристка Сотникова рассекретила имя отца своего ребёнка

Олимпийская чемпионка игр 2014 года фигуристка Аделина Сотникова рассказала, что родившегося в октябре прошлого года ребёнка они с супругом назвали Адрианом.

"Назвали Адрианом. Не в честь кого-то. Просто мама — Аделина, папа — Дима. И как-то сложился такой пазл", — рассказала фигуристка в интервью ютуб-каналу Tatarka FM.

При этом фигуристка по-прежнему продолжает скрывать личность своего супруга, но уточнила, что он теннисист.