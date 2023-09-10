Врач рассказала, как избежать растяжек во время беременности

Такой удивительный период в жизни женщины, как беременность, сопряжён не только с эмоциональными изменениями, но и с физическими, причём некоторые из них могут напугать своим видом, например, растяжки на теле — это микроразрывы в верхних слоях кожи. Когда живот постепенно увеличивается в размерах, они могут стать неприятным сюрпризом для будущих мам. Как предотвратить их появление, в беседе с Лайфом рассказала врач – косметолог-дерматолог-трихолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметологии" Екатерина Пащенко.

"Одним из ключевых аспектов в предотвращении растяжек является поддержание уровня увлажнения кожи. Регулярное применение увлажняющих средств, таких как кремы и масла для тела, помогает сохранить эластичность кожи. Особое внимание следует уделять областям, подверженным растяжению, таким как живот, бёдра, грудь и ягодицы", — отметила она.

Эксперт добавила, что регулярные упражнения также помогут решить проблему, так как они поддерживают тонус мышц и эластичность кожи. Какие нагрузки подойдут, лучше узнать у лечащего врача. Кроме того, важно не забывать и про правильное питание. В рационе должно быть много пищи, богатой витаминами, минералами и антиоксидантами. Витамины Е и C, содержащиеся в орехах, овощах и ягодах, укрепляют кожу и стимулируют её восстановление.

"Постепенное набирание веса в течение беременности может помочь снизить риск растяжек. Резкое увеличение веса может оказать дополнительное давление на кожу, способствуя появлению разрывов", — сказала эксперт.

Обратить внимание стоит и на массаж с увлажняющими маслами — он улучшает кровообращение и питает кожу. Движения по областям, подверженным растяжению, помогут предотвратить повреждение кожи. А вот натирание негативно воздействует на кожу. Помимо того, собеседница Лайфа посоветовала выбирать одежду из натуральных материалов и избегать тесных и облегающих вещей. Ещё одним фактором, приводящим к появлению растяжек, являются вредные привычки. Следовательно, нужно отказаться от курения и употребления алкоголя.

"Появление растяжек — это естественный процесс, часто зависящий от генетической предрасположенности. Даже с соблюдением всех рекомендаций невозможно гарантировать полное отсутствие растяжек. Однако уход за кожей, поддержание активного образа жизни и здорового питания способствуют общему благополучию женщины во время беременности и после неё", — заключила Пащенко.