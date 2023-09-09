Подальше от солнца и жары: Беременным рассказали, как избежать опасных болезней

Команда учёных из медицинского колледжа Пекинского союза и Калифорнийского университета пришла к неожиданному выводу о влиянии жаркой погоды на здоровье беременных. По данным специалистов, высокая температура воздуха повышает риск появления у будущих мам опасных заболеваний.

Результаты совместного исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open. Эксперты анализировали данные более 400 тысяч женщин на протяжении десяти лет. Учёные пытались выяснить, влияет ли жара на появление у беременных опасных инфекций, тромбов, кровотечений и других недугов. По завершении научной работы стало очевидно, что связь между болезнями и погодой действительно существует.

Проблемы со здоровьем чаще возникали у тех женщин, которые подвергались воздействию экстремально тёплой погоды. Риск заболеваний у них оказался выше на 27%. Учёные уверены, что это открытие позволит усовершенствовать методы предотвращения недугов.