Врач объяснила, насколько опасны роды для женщины среднего возраста

С возрастом увеличивается вероятность осложнений во время беременности, поэтому роды после 45 лет в некоторых случаях могут быть даже опасны. Об этом предупредила врач общей практики Мария Беляева.

"Считается, что чем старше женщина, тем больше вероятность осложнений во время беременности. К ним относятся гестационный диабет, высокое кровяное давление, кровотечения, тромбозы и рождение недоношенного ребёнка", — приводит её слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

При этом многие опасения слишком преувеличены, отметила эксперт. На самом деле никаких проблем может и не возникнуть, если женщина следит за своим образом жизни и здоровьем, не имеет общих заболеваний и подошла к беременности с умом, в том числе прошла обследования ещё до зачатия ребёнка.

Более того, согласно ряду исследований, состояние некоторых женщин во время беременности после 45 лет даже улучшается, добавила доктор. Вместе с тем она подчеркнула, что расслабляться не стоит. По словам Беляевой, с особенной осторожностью к продолжению своего рода стоит подходить женщинам с хроническими заболеваниями, поскольку повышенная нагрузка может вызвать обострение.