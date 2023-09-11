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11 сентября, 11:08

Гинеколог раскрыла, через сколько дней после родов можно начинать худеть

Врач Белякова: Кормящим мамам требуется от 1500 до 1700 калорий в день

Многие женщины набирают лишние килограммы во время беременности, что является естественным процессом. В этот период организм начинает накапливать питательные вещества для поддержки здоровья ребёнка, и, как результат, будущие мамы могут заметить увеличение объёмов в области бёдер и живота. О том, как новоиспечённой мамочке похудеть без вреда для здоровья, Лайфу рассказала акушер-гинеколог, УЗ-диагност "СМ-Клиника" Юлия Белякова.

"Вы можете приступить к снижению лишних килограммов сразу после рождения ребёнка. Однако, чтобы сохранить своё здоровье, избежать стресса и достичь долгосрочных результатов, стремитесь к постепенному и плавному процессу", — подчеркнула медик.

Обсуждать с гинекологом начало полноценных тренировок можно через месяц после родов. Однако Белякова не советует сразу спешить в тренажёрный зал или приступать к интенсивным физическим нагрузкам — важно дать своему организму достаточно времени для полноценного восстановления. При этом уже в первые недели после родов можно заниматься физическими упражнениями: подойдут неспешные прогулки по парку или лёгкая растяжка.

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"Тем, кто не занимался спортом до беременности, рекомендуется начинать с лёгких тренировок, таких как йога, плавание и дыхательные упражнения. Постепенно, ориентируясь на собственное самочувствие, можно увеличивать интенсивность тренировок по мере укрепления организма", — советует гинеколог.

Ключевым фактором успешного снижения веса является разумное питание: и это не строгие диеты или полный отказ от пищи. Основной принцип заключается в том, чтобы не превышать суточную норму калорий. Женщинам в возрасте до 45 лет рекомендуется потреблять от 1300 до 1400 калорий в день, а кормящим мамам потребуется на 20% больше питательных веществ, то есть примерно от 1500 до 1700 калорий в день.

Качество пищи также играет важную роль. Следует избегать закусок, газированных напитков, сладостей, алкоголя, жирной и острой пищи, а также маринадов. Также рекомендуется сократить потребление хлеба и соли. А включить в рацион стоит овощи, фрукты и пищу, богатую клетчаткой (злаки и бобовые), а также качественную рыбу, нежирное мясо и сыр, кисломолочные продукты.

Массаж живота также способствует уменьшению объёмов. Обычно после родов рекомендуется подождать около 4–6 недель, чтобы матка могла полностью сократиться и восстановиться. Поэтому, если вы рассматриваете массаж живота как способ вернуться в форму, рекомендуется записаться на него через 4–5 недель после рождения малыша, когда организм восстановился.

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В большинстве случаев женщина узнаёт о том, что станет мамой, на ранних сроках, но бывает и так называемая скрытая беременность, когда "сюрприз" раскрывается только при родах. Это достаточно редкое явление, тем не менее встречается, о нём рассказала акушер-гинеколог Виктория Фисюк.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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