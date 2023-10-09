Россиянок предупредили о риске развития онкологии из-за прижигания эрозии шейки матки

Прижигание эрозии шейки матки может иметь ряд опасных последствий. Фактически такая процедура может только стимулировать развитие предраковых состояний и способствовать возникновению онкологических заболеваний. Об этом в беседе с Лайфом предупредила онколог-гинеколог клиники "Евроонко" Екатерина Тимофеева.

Специалист подчеркнула, что ещё в советское время прижигание активно применялось и рекомендовалось врачами, однако после этого случился бум заболевания раком шейки матки. Поэтому современные медики не сомневаются, что такая процедура может иметь ряд опаснейших для женского организма последствий.

"Что такое эрозия шейки матки? Это повреждение эпителиального слоя шейки матки, грубо говоря, ранка. Эрозия может быть в том числе и раковой — уже непосредственно при инвазивном раке шейки матки или когда опухолевая ткань только начинает разрастаться. Многие врачи до сих пор рекомендуют прижигать такие эрозии, однако этого делать категорически нельзя. Любая онкологическая эрозия — это серьёзное состояние, которое никакой радиоволной или лазером не уберётся. Прижигание лишь ускорит патологические процессы в организме женщины", — пояснила гинеколог.

Вместе с тем Тимофеева отметила, что эрозия шейки матки может быть воспалительного генеза. Она встречается у пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путём: хламидиозом, гонореей или микоплазмой гениталиум. В таких случаях, по словам врача, достаточно пролечиться от инфекций, и никаких эрозий не будет. Также собеседница Лайфа обратила внимание на то, что некоторые специалисты относят к эрозии и эктопию шейки матки. Это состояние, при котором цилиндрический эпителий выворачивается наружу, но не повреждает многослойный плоский эпителий, оно встречается у многих женщин и не является патологией.

"Эрозию шейки матки можно диагностировать с помощью гинекологического осмотра, цитологического исследования мазка из шейки матки и кольпоскопии. Не всё, что называется эрозией, ею на самом деле и является. Своевременная диагностика и правильное принятие тактики помогут предотвратить серьёзные заболевания", — резюмировала Тимофеева.