Гинеколог объяснила, какие симптомы помогут распознать рак яичников на ранней стадии
Гинеколог Коледова: Боли в спине могут быть ранними признаками рака яичников
Рак яичников занимает пятое место во всём мире среди причин смертности от злокачественных опухолей у женщин. Его можно выявить по нескольким признакам, которые перечислила гинеколог Татьяна Коледова в беседе с MedikForum. Она посоветовала обратиться к врачу при сохранении ряда этих симптомов в течение нескольких недель.
Как рассказала Коледова, стоит обратить внимание на возникающее ощущение вздутия живота, которое может означать развитие асцита. В этой же области может быть отёк. Асцит образуется, когда раковые клетки распространяются на брюшину, слизистую оболочку живота, а также в случае блокирования опухолью части лимфатической системы, из-за чего накапливается жидкость. Ранним признаком рака яичников может быть и потеря аппетита. Не исключены также изменение вкусовых ощущений и появление неприятного привкуса во рту.
Гинеколог указала и на изменение функции мочевого пузыря. Так, при болях в нём и учащённом мочеиспускании стоит обратиться к врачу. Ещё одним симптомом рака яичников может быть недомогание в области поясницы. Эти боли мешают пациенткам спать и не покидают в течение всего дня. Такое состояние связано с жидкостью, которая скапливается в малом тазу и раздражает ткани нижней части спины, объяснила врач. Кроме того, у пациентов с раком яичников бывают кровотечения между менструациями, после полового акта или после наступления менопаузы.
Ранее учёные хирургического факультета Университета Колумбии выяснили, что неприятный запах стула является одним из признаков рака. Это происходит из-за того, что поджелудочная железа плохо вырабатывает панкреатический сок.
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