Гинеколог объяснила, какие симптомы помогут распознать рак яичников на ранней стадии

Рак яичников занимает пятое место во всём мире среди причин смертности от злокачественных опухолей у женщин. Его можно выявить по нескольким признакам, которые перечислила гинеколог Татьяна Коледова в беседе с MedikForum. Она посоветовала обратиться к врачу при сохранении ряда этих симптомов в течение нескольких недель.

Как рассказала Коледова, стоит обратить внимание на возникающее ощущение вздутия живота, которое может означать развитие асцита. В этой же области может быть отёк. Асцит образуется, когда раковые клетки распространяются на брюшину, слизистую оболочку живота, а также в случае блокирования опухолью части лимфатической системы, из-за чего накапливается жидкость. Ранним признаком рака яичников может быть и потеря аппетита. Не исключены также изменение вкусовых ощущений и появление неприятного привкуса во рту.

Гинеколог указала и на изменение функции мочевого пузыря. Так, при болях в нём и учащённом мочеиспускании стоит обратиться к врачу. Ещё одним симптомом рака яичников может быть недомогание в области поясницы. Эти боли мешают пациенткам спать и не покидают в течение всего дня. Такое состояние связано с жидкостью, которая скапливается в малом тазу и раздражает ткани нижней части спины, объяснила врач. Кроме того, у пациентов с раком яичников бывают кровотечения между менструациями, после полового акта или после наступления менопаузы.