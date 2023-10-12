Уролог назвал опасную болезнь, которую предвещает потеря эрекции

В основе сексуальных расстройств у 30% мужчин в возрасте от 30 до 70 лет лежит эректильная дисфункция (ЭД). При этом сама по себе она также может указывать на наличие других серьёзных заболеваний. Об этом порталу "Страсти" рассказал врач-уролог клиники инфекционных заболеваний "Центрплюс" ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Никита Стародубцев.

По его словам, к эректильной дисфункции может привести атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, почечная и печёночная недостаточность, нервные, психические, эндокринные и урологические заболевания. Специалист обратил внимание на статистику, согласно которой у 40% мужчин в течение десяти лет с появления признаков эректильной дисфункции формировалась ишемическая болезнь сердца либо развивался инфаркт миокарда.

"Многочисленные исследования за последние годы убедительно доказали взаимосвязь ЭД и сердечно-сосудистых заболеваний. Атеросклероз артерий полового члена, проявляющийся ЭД, — нередко первичный симптом системного атеросклероза. Таким образом, можно использовать эректильную дисфункцию как ранний маркер и инструмент первичной профилактики ишемического поражения миокарда", — предупредил врач.

Он подчеркнул, что при эректильной дисфункции нужно придерживаться комплексного подхода в лечении: то есть наблюдаться не только у уролога, но также у терапевта, кардиолога, эндокринолога. Только этот подход поможет избежать негативных последствий для здоровья в будущем, резюмировал доктор.