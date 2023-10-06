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6 октября, 09:12

Ядовитых бразильских пауков решили использовать для лечения импотенции

Учёные создали гель от эректильной дисфункции на основе яда бразильского паука

<p>Бразильский банановый паук. Обложка © Shutterstock</p>

Бразильский банановый паук. Обложка © Shutterstock

Учёные создали альтернативу виагре, а одним из главных компонентов препарата стал яд бразильского бананового паука, укус которого вызывает длительную болезненную эрекцию — приапизм. Об этом сообщила пресс-служба Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии.

Этот чрезвычайно ядовитый паук ещё известен как бразильский странствующий, а обитает он в странах Южной Америки. Яд членистоногого исследователи изучали на протяжении 20 лет. В ходе последних экспериментов они выделили из него влияющий на эрекцию пептид и создали его безопасную копию — BZ371A. В итоге на её основе был разработан гель для паховой области.

В ходе первой фазы совместных с бразильской фармакологической компанией Biozeus доклинических испытаний учёные убедились, что препарат не грозит серьёзными побочками и вполне безопасен. Исследования на мужчинах и женщинах показали, что местное применение BZ371A приводит к расширению сосудов независимо от других раздражителей, что вызывает у представителей сильного пола эрекцию.

Эксперты уверены, что созданный ими препарат снижает риск неблагоприятного воздействия на сердечно-сосудистую систему, в отличие от виагры. Теперь специалисты готовятся ко второй фазе клинических испытаний, по итогам которой оценят эффективность препарата у мужчин с эректильной дисфункцией.

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Николь Вербер
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