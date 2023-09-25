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25 сентября, 13:08

Составлен список "природных" стимуляторов мужской потенции

Эксперт Бурдакова назвала орехи, рыбу и тмин полезными для мужского либидо

На мужское либидо могут повлиять БАДы, но их безвредность очень сомнительна. Другое дело — продукты питания: правильно скорректированное меню способно укрепить здоровье мужчин. Об этом порталу RuNews24.ru рассказала ведущий медицинский эксперт "Инвитро" Виолетта Бурдакова.

"Важную роль в поддержании мужской половой функции играют мужские половые гормоны, главный из которых — тестостерон. А чтобы сохранять его уровень на достаточном уровне, важно придерживаться разнообразного и сбалансированного рациона", — пояснила она.

По её словам, мужчинам обязательно следует потреблять мясо, рыбу, молоко, морепродукты — в них много белка. Не следует забывать и о растительной пище: бобовые, зерновые, растительное масло, орехи, овощи и фрукты. Также рекомендуется приправлять готовые блюда тмином, корицей, имбирём, кардамоном, добавила Бурдакова.

Она напомнила, что при проблемах с либидо мужчине следует посетить уролога, эндокринолога и невролога. Раннее диагностирование причин нарушений поможет в лечении.

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Татьяна Миссуми
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