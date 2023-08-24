Психолог рассказала, о какой страшной болезни может говорить одержимость диетами

Фанатичная увлечённость диетами может говорить о наличии у человека такой опасной болезни, как расстройство пищевого поведения. Об этом предупредила клинический психолог Ирина Ушкова.

В беседе с сайтом kp.ru она рассказала, что к первым тревожным звоночкам относится, например, ситуация, когда перепробовавший уже множество диет человек разочаровался в них. Также надо насторожиться, если дома много БАДов и таблеток для похудения. Если весы занимают центральное место в жизни человека, то, возможно, он уже болен РПП. Такие люди также часто после сладкого заставляют себя усиленно заниматься в спортзале.

По словам психолога, ещё одним признаком расстройства является чрезмерная озабоченность и неудовлетворённость весом. У людей с этим синдромом даже самооценка и настроение зависят от того, получится ли сбросить лишние килограммы. Также человека с РПП можно вычислить по большому числу пищевых правил, например, это запрет на питание после 18:00. Бывает, что такие нормы как раз и принимают облик одной из распространённых диет: низкоуглеводной, кето или интервального голодания.

Причём пищевые правила появляются не из-за личных предпочтений, а из-за ожидания, что они помогут контролировать вес. Обычно такие пищевые правила довольно строгие, и им тяжело следовать. В итоге такое "воспитание" может привести к переживаниям и трудностям в общении даже с родственниками.