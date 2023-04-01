Древнерусская "Виагра": 6 продуктов для мужской потенции, проверенные веками Задолго до появления "Виагры" и её аналогов на Руси знали, как излечить мужскую хворь. При этом народные средства не имели вредных побочных эффектов. 31 марта, 23:40 Обложка © Shutterstock

Покровителем мужской силы у древних славян считался бог Уд. Его изображали статным кудрявым молодцем, восседающим на быке, с калиновым венком на голове и копьём в виде фаллоса. Широкой публике больше знаком бог Ярила — покровитель плодородия и мужской силы. Помимо устных просьб к своим богам о возвращении силы мужчины в старину использовали разные снадобья.

Чеснок полезен для мужчин

Прежде чем идти к знахарям, недуг пробовали излечить тем, что есть в каждом доме. Первые упоминания о чесноке датируются IX веком, когда его завезли из Византии. Он быстро распространился по Руси и плотно проник в обряды и быт простых людей. Связки из чеснока вешали в избах для того, чтобы отгонять нечистую силу, его носили за пазухой в качестве талисмана, им украшали домашний скот. Невестам чеснок вплетали в свадебные венки.

Мужчины для укрепления мужской силы съедали за обедом по головке чеснока, им же закусывали горячительные напитки. Считалось, что "ядрёный чесночок" стимулирует кровообращение, пригоняя кровь в область половых органов. Интересно было бы послушать мнение барышень того времени, как они относились к специфическому запаху чеснока, которым, судя по всему, пахли все ловеласы.

Бюджетный возбудитель: настойка женьшеня

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Корню женьшеня, который по форме напоминает человеческую фигурку, приписывается множество полезных качеств. Он также считался природным афродизиаком для мужчин. Но, в отличие от чеснока, его было не так просто достать. По данным исторических хроник, женьшень проник в Россию из Китая в 1675 году. При этом многие местные травы называли русским женьшенем: родиолу розовую, чистотел, сабельник, хрен, зверобой. В любом случае для того, чтобы сделать из женьшеня или его аналога "средство от импотенции", требовалась квалификация. Этим занимались знахари, которые измельчали корневища на мелкие кусочки и толкли всё это в ступе, смешивая с другими необходимыми ингредиентами. По всей видимости, чтобы получить снадобье, мужчинам приходилось раскошелиться.

Как повысить либидо у мужчин: бычьи семенники

У каждого зажиточного крестьянина была домашняя скотина. Народные предания гласят, что половые железы животных способны вылечить эректильную дисфункцию. В первую очередь использовались семенники быков, кроликов, козлов и баранов. Охотники имели возможность разжиться семенниками диких животных.

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Кроме того, эти части тела животных считались на Руси деликатесами. После забоя скотины семенники аккуратно отделялись, готовились специально для мужской половины дома. Их тушили с приправами в печи или отваривали и подавали с гарниром. Для пущего эффекта добавляли чеснок.

Но тут есть один нюанс. Если съесть семенник, эффект будет краткосрочным. Поэтому крестьяне исхитрялись: высушивали семенники, измельчали, ссыпали в специальные мешочки, а затем пили курсом. Лекарство предназначалось именно для лечения. Для профилактики мужского бессилия достаточно было периодически есть семенники за обедом или ужином.

Народное средство от импотенции: бычья кровь

Современная медицина использует ряд препаратов, сделанных на основе крови животных. Это, скорее всего, не обрадует веганов, но многим больным такие лекарства спасли жизнь или помогли решить проблемы со здоровьем.

Пращуры знали о целительных свойствах крови задолго до расцвета аптек. В европейской части России в качестве народного средства от импотенции использовали бычью кровь. Сибиряки предпочитали кровь медвежью. Коренные народы Сибири не поощряли убийство медведей и считали это каннибализмом, однако мужчина, столкнувшийся с половым бессилием, был готов испробовать любые средства.

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Считалось, что и в бычьей, и в медвежьей крови много полезных гормонов. Кровь употреблялась сразу после забоя животного, ещё "тёпленькой". Некоторые запивали кровь квасом или мешали с только что надоенным молоком. Возможно, выражение "Кровь с молоком" пошло как раз оттуда.

"Бобровая струя" для мужчин

В конце XVII века в России существовали такие понятия, как "бобровники", "бобровые гоны", "бобровый промысел". Охотник, для того чтобы получить право охотиться на бобров, должен был обратиться к местным дворянам или гетманам. Казаки-охотники с течением времени освобождались от военной службы, но должны были платить налог в размере 20 выдр и 10 бобров в год.

Бобры ценились в первую очередь из-за меха, а также из-за жира, который помогал от разных болезней и являлся компонентом многих снадобий. Употребление в пищу бобрятины способствовало процессу кроветворения, а также хорошей работе печени. Для лечения мужского недуга использовалась "бобровая струя". Это жидкость, находящаяся в парных железах, расположенных у бобров-самцов рядом с половыми органами. По сути дела, это остро пахнущий мускус, с помощью которого бобры метят территорию и привлекают самок. Железы отделялись от тела животного, высушивались, перетирались в порошок и при необходимости употреблялись в качестве лекарства от импотенции. В некоторых случаях "бобровую струю" использовали для приготовления настоек.

Орехи для мужской силы

Считалось, что они не только спасают от половой дисфункции, но и помогают бороться с бесплодием. В древности в южных регионах собирали дикую лещину и фундук. В водоёмах росли чилимы, или водяные орехи. В Древней Руси лакомились грецкими орехами из Византии. Их ещё называли царскими. Для усиления эффекта орехи смешивали с мёдом, изюмом и курагой. Такой десерт считался как лекарством, так и профилактикой импотенции.

Авторы Евгений Жуков