Больше не плейбой: Как кофе на самом деле влияет на потенцию

Злоупотребление кофе и энергетиками может нарушить работу нервной системы, а это чревато развитием сексуальной дисфункции. Также при бесконтрольном употреблении кофе организм не способен адекватно переживать стресс. О минусах напитка рассказала РИАМО врач – психиатр-психотерапевт, сексолог Диана Генварская.

"Из-за чрезмерного употребления кофе и энергетиков нарушается работа нервной системы, что тут же ведёт к инфарктам, инсультам, проблемам с артериальным давлением или к сексуальной дисфункции, — у человека полностью пропадает желание и интерес общаться с противоположным полом, потому что на это тоже нужна энергия", — сказала врач.

По словам Генварской, кофе — это "бензин в огонь". Напиток повышает уровень кортизола, норадреналина и отрицательно влияет на надпочечники. Когда силы на исходе, кортизол подавляет адреналин — и организм не способен адекватно реагировать на стрессовую ситуацию.

Наш метаболизм нормализуется за счёт микроэлементов, витаминов, налаживания питания, правильной биофлоры, соблюдения режима дня и отдыха, правильных мысленных установок, добавила врач. Пренебрежение ими грозит хроническим стрессом, а это уже катализатор прочих заболеваний.

"У кого-то могут появиться депрессия, нежелание жить, панические атаки, неврозы, а также припадки, галлюцинации или бредовые состояния, как при шизофрении", — предупредила Генварская.

Проблемы начинают возникать там, где нужна энергия: казалось бы, мы пьём энергетические напитки и кофе для энергии, а на самом деле ещё больше исчерпываем свой ресурс — до того состояния, когда "человек, как загнанная лошадь, падает без сил", заключила Генварская.