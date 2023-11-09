6 маркетинговых уловок, о которых нужно знать, чтобы не покупать ненужное

Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда стоит только отправиться за хлебом, как возвращаешься оттуда с полными пакетами. Почему происходит так, что каждый поход в магазин заканчивается лишними тратами? И вроде бы ничего, кроме хлебушка, не было нужно, а именно его купить и забыли… Знакомо? Оказывается, существуют специальные уловки маркетологов, действующие практически на каждого из нас. Возможно, если будете о них знать, вам удастся нехило сэкономить семейный бюджет.

1. Расслабляющая музыка в магазинах как стимул продаж

Какими хитростями пользуются маркетологи, чтобы покупатель купил больше, чем хотел? Фото © Shutterstock

Вы замечали, что во многих магазинах играет музыка? Чаще всего расслабляющая, медленная и умиротворяющая. А вот и разгадка! Маркетологи специально запускают спокойные мелодии в торговых залах, чтобы покупатели адаптировали свои движения к ритму воспроизводимой музыки. Таким образом, более спокойный ритм соответствует медленным шагам… Медленные шаги — больше контакта с товаром, что означает увеличение продаж.

2. Ценообразование — это психология

Почему цены многих товаров в магазинах заканчиваются на целое число (что-то типа 0,50–0,99 вместо 0,00 или 199, 2999, 9999 и т.д.). Уменьшение стоимости продукта всего на копейки или рубль может существенно увеличивать продажи. Дело в том, что даже мизерное снижение цены товара даёт нам чувство экономии. Для многих покупка продукта по 999 руб. воспринимается заметно выгодней, чем по цене в 1000 рублей. Этот приём называют "эффектом левой цифры".

Благодаря подобной уловке маркетологи заставляют клиентов воспринимать только крайние левые числа. Например, психологически многие клиенты, купившие товар по цене 999 руб., воспринимают покупку по цене 900 рублей.

3. Бесплатные подарки для детей

Игрушки на кассе — уловка маркетинга, заставляющая детей желать собрать коллекцию и капать родителям на мозг. Фото © Shutterstock

Наверное, каждый из вас сталкивался с этими подарками, выдающимися на кассе при оплате на определённую сумму. Все эти "Скрепыши" и "Прилипалы", которые попадают в руки ваших детей, приводят к тому, что чада начинают требовать собрать всю коллекцию неведомых зверушек.

Теперь родителям не остаётся ничего, кроме как возвращаться в этот магазин вновь и вновь и приобретать товары на необходимую сумму, не меньше той, которая заявлена маркетологами. Пока коллекция не будет собрана, нечего и думать менять магазин. При этом чаще всего стоимость игрушек всё же заложена в цену продуктов.

4. Товары на полках на уровне глаз

Продуктовые магазины знают, чего вы хотите. И, в то время как наиболее востребованные ключевые продукты размещаются на уровне глаз, недорогие товары занимают своё место на нижних полках. Особенно те, которые чаще всего пользуются спросом. Как говорится, никуда не денетесь, если нужно — нагнётесь. Также на уровне глаз торговые предприятия размещают продукты, для которых была "продана полка" в магазине. То есть товары, за которые производитель оплатил рекламные услуги по продвижению.

Кстати, маркетологи магазинов не забывают и о наших детях. Продукты, которые могут желать дети, расположены рядом с их уровнем глаз. Задача — чтобы ребёнок начал желать детский товар и упросил своих родителей его купить.

5. Большие тележки

На эти маркетинговые уловки попадались все покупатели хоть раз в жизни. Фото © Shutterstock

Крупные тележки в супермаркетах устроены намного хитрее, чем кажется. Например, ручка специально находится на уровне груди, чтобы не было видно товаров, которые уже лежат в тележке. Пустая тележка сильно шумит и качается по кафельному полу, а наполненная едет намного тише и легче, поэтому со временем покупатели привыкают к этому ритуалу и пытаются быстрее её заполнить. А ещё в набитой тележке тяжело разбирать продукты и доставать ненужные покупки: легче купить лишнее, чем стоять в переполненном магазине или задерживать очередь.

В последнее время у тележек появились даже зарядки для телефонов с подставками, чтобы параллельно отвечать на звонки и сообщения и заодно отвлечься от её содержимого.

6. Дисконтные карты