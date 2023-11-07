"Все умрут": Птаха, Ковальчук и Седокова чуть не превратились в шашлык, а Чиковани — в корм для диких собак

Экстремальный ТВ-проект с уклоном на выживание иногда становится не просто шоу, а настоящим испытанием для всех звёзд, которые в нём участвуют. Как, собственно, произошло и в этот раз. Сразу двум племенам досталось от изменчивых флоры и фауны местного острова. Вот когда начинаются настоящие игры на выживание — когда в игру вступает природа! Лайф готов показать эксклюзивные кадры нового эпизода "Последнего героя. Остаться семьёй". Запасайтесь валерьянкой!

"Если молния попадёт в пляж в районе 50 метров, все умрут", — взволнованно прямо в камеру говорит рэпер Птаха. Беда пришла откуда не ждали! На этот раз проверить на умение делать правильный выбор в стрессовых ситуациях участников "Последнего героя" из племени "Слоны" решил взбесившийся остров. Не успели знаменитости оправиться от ночного приключения, как на их поселение на пляже снова пал гнев тропиков.

Чем запомнилась третья серия "Последнего героя. Остаться семьёй": "Слоны" чуть не погибли под молниями. Видео © Предоставлено LIFE

Не желая прощаться с жизнью, испуганные до смерти Птаха с дочерью Николь, Анна Седокова, Злата Ковальчук и другие соплеменники, бросив все свои пожитки, ринулись поглубже в джунгли. Вот только образовавшийся прилив значительно затруднял продвижение героев. Но всё же племя "Слоны" смогло спастись, хоть его участники дружно "прощались с жизнью", как рассказывала потом Ковальчук-младшая.

А если кто-то из племени-соперников под названием "Тигры", узнав про ливень и молнии, решил позлорадствовать, то карма его настигла мгновенно. Потому что в третьем выпуске "Последнего героя. Остаться семьёй" сразу оба племени столкнулись с трудностями. Если первых чуть не смыло и не поджарило молнией, то на огонёк к племени "Тигры" прибежала стая диких собак.

В новом эпизоде "Последнего героя" 2023 года племя "Тигры" атаковала стая диких собак. Видео © Предоставлено LIFE

"Она начинает выть. Она похожа на волка. И страх был в том, что ты спишь без двери, у тебя нет охраны", — делится впечатлениями блогер Виолетта Чиковани, еле выжившая после столкновения с дикими животными.