В каком месяце рождаются женщины, максимально непригодные для отношений

Все мы знаем, что дата рождения напрямую влияет на судьбу человека. Родившиеся зимой живут дольше, осенние дети лучше учатся в школе, а те, кто появился на свет на исходе лета, чаще добиваются успеха в спорте. Однако месяц не менее важен, чем время года. Специалисты уверены: от того, в каком из 12 мы родились, зависит в конечном счёте и значительная часть черт личности. В этой статье вы узнаете, кто такие непригодные для отношений женщины и в какой месяц они чаще всего появляются на свет.

Основные признаки непригодной для отношений женщины

Кто они, проблемные и непригодные для отношений женщины, и можно ли определить их по дате рождения? Фото © Freepik / v.ivash

Давайте сразу обозначим ключевой тезис — идеальных для отношений людей не существует, потому что это всё субъективно! Что для одних допустимо, для других будет неприемлемо. И наоборот. Поэтому нет какой-то "незыблемой константы" или постулата, который держится на черепахе, стоящей на трёх поросятах. Всё зависит от конкретного человека, его набора ценностей, убеждений и мировоззрения в целом. Непригодная дама в отношениях с мужчиной — катастрофа, которая не сулит ничего хорошего. Если бы парни это понимали, то сэкономили бы себе много сил, нервов и ресурсов.

1. Испытания ревностью

В отношениях такая дама будет изводить мужчину ревностью и сравнивать его с другими парнями. Сравнения не в пользу кавалера обычно проявляются ещё на старте, когда подруга приводит "в пример" других парней, которые якобы в чём-то лучше. У одного машина круче. А бойфренд другой подруги в разы больше зарабатывает. Коллега на работе оброс полезными связями. Даже сантехник лучше вас меняет смеситель в санузле — вот это да! Почувствуйте себя ущербным, называется. Сложно быть спокойным в таких отношениях, когда на горизонте всегда куча поклонников и конкурентов, даже, возможно, существующих лишь в её фантазиях.

2. Чересчур проблемный характер

Характер женщины очень сильно влияет на отношения с мужчиной, процесс их взаимодействия может идти сложно: будут ссоры, скандалы, недопонимания и даже борьба за лидерство в отношениях. Всему виной её воспитание, убеждения, привычки. Взрослую, состоявшуюся как личность женщину — не изменить. Юную, наивную девушку — ещё можно попытаться, но вероятности тоже немного.

3. Фанатичная карьеристка

Непригодные для отношений женщины зачастую манипулируют партнёром, атакуют претензиями и выдвигают нереалистичные требования. Фото © Freepik / diana.grytsku

Женщина, непригодная для отношений, выделяет первое место своей карьере: работе, бизнесу. Для такой в приоритете будет ни муж, ни дети, ни дом, а свои личные планы и реализация амбиций. Всё происходящее в семье для неё будет вторично. Если вы сойдётесь на таких ценностях и оба будете покорять свои вершины — вперёд. Но вариант отношений с карьеристкой лучше использовать для секса, а не для долгосрочных отношений.

4. Использует шаблонные фразы: "Должен/Обязан"

Любимые фразы самой настоящей "королевы". Адекватная женщина никогда не будет делать из мужчины раба. Строить отношения с такими дамами будет очень сложно, и, как показывает печальный опыт большинства мужчин, ничего из этого хорошего не выйдет. Оставьте такую женщину для другого оленёнка, несомненно, он найдётся, ведь есть кавалеры, которым нравится роль каблука.

5. Корыстная женщина

Тут всё понятно. Чем более явно женщина проявляет свою корысть, тем ближе она к примитивным животным инстинктам. Девушка, явно говорящая о своей стоимости, не является подходящим кандидатом для долговременных отношений.

6. "Звезда"

Как по дате рождения определить, что женщина непригодна для семьи? Фото © Freepik / lookstudio

Это про эгоцентризм. Когда девушка излишне зациклена на себе и считает, что мир крутится вокруг неё. Такая мадам не уважает мужчину и уверена, что её хотелки всегда на первом месте. Отношения — это про отдачу тепла, заботы, энергии. Всё в них должно быть обоюдно. Да, мужчина и дама проявляют заботу по-разному. Но когда в паре есть хотя бы один эгоцентричный человек, всегда получается дисбаланс и потребительское отношение.

7. Грубая женщина

Эдакие гопницы и девчонки "с района". Которые смотрят исподлобья и произносят знаменитое "Слыш!", ругаются матом и ведут себя мужеподобно. Всё это уничтожает женственность. Рядом с такой дамой парням сложно раскрыть свой потенциал и доверить второй половинке воспитание детей. Да и рождение, кстати, тоже страшновато.

В какой месяц чаще всего рождаются непригодные для семьи дамы

В какое время рождаются женщины, не подходящие для создания крепких отношений или семьи? Фото © Freepik

Дочери августа сочетают в себе эгоцентризм и эмоциональную распущенность. Такие женщины позволяют себе слишком много, а потом любые свои дикие разрушительные поступки будут объяснять некими своими особенностями в проявлении чувств. С ней вы будете жить как на минном поле. Не пытайтесь бесконечно искать оправдания её неадекватным поступкам.

Кроме того, вас ждут постоянные претензии, завышенные требования и высокие ожидания, которые оправдать вряд ли получится. У родившихся в августе часто меняется настроение, из-за чего их партнёр должен обладать просто ангельским терпением. Уверенная в своей правоте девушка не пойдёт на компромисс и всегда будет пытаться прогибать вас под себя. Мужчинам в отношениях с ней может быть непросто, потому что эта особа всегда старается доминировать.