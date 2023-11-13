4 знака зодиака, кто привык из одних отношений сразу прыгать в другие

После расставания люди ведут себя по-разному: кто-то тут же ныряет в новые отношения, чтобы забыться, кто-то замыкается в себе, кто-то страдает, а кто-то пытается проанализировать опыт, извлечь из него уроки и двигаться дальше. Одни представители зодиакального круга переживают из-за разрыва неделю, другие — месяц, третьи — годы. Объединяет всех одно: страдать из-за несчастливой любви не нравится никому. В этой статье мы раскроем те знаки зодиака, которые подыщут замену партнёру за считаные дни.

1. Знак зодиака Лев

Какие знаки зодиака быстрее всех находят замену своим вторым половинкам после расставания? Фото © Shutterstock

Поскольку те, кто по гороскопу Лев, ценят и уважают себя больше, чем работу над отношениями, они делают выбор идти дальше не оглядываясь, но страдая в душе. Они с большей вероятностью вступят в новые отношения, чтобы повысить самооценку и распахнуть эго перед всем миром, показав своему бывшему партнёру, что они способны достичь чего угодно. Вместо того чтобы зацикливаться на том, что пошло не так, носители знака зодиака Лев предпочитают наслаждаться жизнью и новыми людьми.

2. Знак зодиака Близнецы

Как представители знака зодиака Близнецы ведут себя после расставания. Фото © Shutterstock

Рождённые под знаком зодиака Близнецы отличаются переменчивым состоянием, поэтому они относительно легко и быстро приходят в себя после расставания. Представители этого знака не склонны оплакивать прошлые отношения и скучать по прежним партнёрам годами. Они по возможности начинают крутить новые романы, чтобы отвлечься и не страдать от одиночества. Клин клином вышибают, поэтому, как только Близнецы влюбляются вновь, они оставляют в покое воспоминания о прошлом.

3. Знак зодиака Водолей

Водолей — тот самый знак зодиака, который после разрыва отношений находит замену партнёру за пару дней. Фото © Shutterstock

Представители знака зодиака Водолей очень интересны в плане личной жизни. Они не придают особого значения тому, кто в определённый момент находится с ними рядом. Отношения их чаще всего складываются случайно. Понятно, что, когда приходит время расставаться, носители знака зодиака Водолей спокойно отпускают партнёра. Они просто знают, что не будут одиноки и вскоре встретят кого-нибудь ещё, ведь найти замену — не проблема. Представители этого знака зодиака никогда не страдают от недостатка любви и внимания. Ну а если в жизни Водолея случается период, когда он один, то это прекрасное время, чтобы снова скачать приложение для знакомств и пуститься в новое плавание!

4. Знак зодиака Стрелец

Как расставание переносят представители знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock