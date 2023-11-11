Богатая старость или секс до последнего часа: Что значат цифры СНИЛС для судьбы Будете ли вы окружены любовью близких, будут ли у вас деньги? А может, вы до самого конца жизни будете биться в страстях, разводясь, сходясь и меняя партнёров? Давайте посмотрим СНИЛС и разберёмся. 10 ноября, 22:42 Обложка © Shutterstock

В современной России цифры СНИЛС даются человеку с рождения. Вся жизнь проходит под их влиянием, но главное, что они значат, — это то, какой именно будет ваша старость.

Число жизни

В номере СНИЛС всего 11 цифр. Двенадцатая цифра — это сумма этих чисел. Именно она определяет вашу жизнь и является её основным числом. В соответствии с древними законами египетской нумерологии, если в комбинации будет единица, то вашей жизненной задачей будет общение. Лучшая профессия для вас — это журналистика, дипломатия, юриспруденция, реклама, психология и психотерапия. Ваша сверхзадача — умиротворение, налаживание отношений между конфликтующими сторонами, дипломатические переговоры, защита интересов женщин и детей. Если вы всё ещё не стали дипломатом, не расстраивайтесь. Налаживать отношения между председателем и садоводами вашего СНТ или между конфликтующими родственниками тоже очень важно.

Если среди цифр выпадает двойка, значит, самое главное в жизни для вас — это постижение своего "я" и равновесие между внутренним "эго" и миром. Внешне это проявится интересом к науке, постижением сути вещей и помощью людям. Поприще, на котором вы достигнете успехов — это аналитика, медицина, в особенности диагностическая, психиатрия, педагогика. Не отказывайтесь от возможности иметь детей — вы будете прекрасным родителем.

Тройка говорит, что ваша жизнь будет ориентирована на родительство или на искусство. В первом случае вам следует посвятить себя дому и воспитанию детей. Во втором случае ваша жизнь будет крутиться вокруг живописи и искусствоведения. Вы можете добиться успехов в построении бизнеса, особенно если это будет касаться ювелирного дела, дизайна и педагогики.

Тройка говорит, что ваша жизнь будет ориентирована на родительство или на искусство. Фото © Shutterstock

Если у вас получится четвёрка, вы будете хозяином везде: в своей жизни, в жизни близких и в бизнесе. Главное, чего нужно достичь, — это умение правильно ставить цели и нести ответственность за решения. Люди, находящиеся под влиянием четвёрки, несут признаки противоположного пола. Мужчинам для достижения мужественности следует заняться спортом, а женщинам — научиться не подавлять мужчин, а поддерживать их. Карьеру следует строить на военной службе, в крупном бизнесе и менеджменте.

Цифра пять? Тогда ваш путь — это получение знаний и передача их людям. Это может касаться как науки, так и веры, традиций, обычаев. Вы прекрасный учитель, чувствующий своих учеников. Вы стоите на страже обычаев народа и семьи. Вы философ, преподаватель или учёный.

Шестёрка ставит задачу постижения граней любви — от страсти до служения близким. Жизнь уйдёт на поиски компромисса между физическим и духовным. Карьеру следует строить на театральных подмостках, в кино, в медицине. Но всё же главное, на что следует обратить внимание, — это семья.

Вы можете стать полководцем, пилотом гражданской авиации или заняться перевозками, если число вашей жизни — семь. Вас ждут путешествия и переезды. Вы будете иметь дело с огромным объёмом информации. Чтобы быть счастливым, вам следует говорить нет провокаторам и энергетическим вампирам и остерегаться мошенников.

Восьмёрка свидетельствует, что ваша жизнь будет посвящена поиску правды и справедливости, а её результат будет зависеть от вас. Вы можете стать священником, полицейским, охранником, воином, юристом, судьёй или ветеринарным врачом.

Если число — девять, карьеру следует строить в сфере гуманитарных наук, в преподавании и социальной сфере. Постижение смысла жизни, получение духовной мудрости и передача её другим людям — вот ваша цель. Вы будете умны, и не будете повторять чужих ошибок, а свои сведёте к минимуму.

Число страсти

Чтобы узнать, сколько страсти будет вам отмерено судьбой, следует посмотреть на цифры в номере вашего СНИЛС. Если там есть только один ноль — вы всегда будете рассудочны и на близость с другим человеком будете смотреть с точки зрения благополучия.

Чтобы узнать, сколько страсти будет вам отмерено судьбой, следует посмотреть на цифры в номере вашего СНИЛС. Фото © Shutterstock

Если нолей два или три — страсти в вашей жизни будет достаточно. Риск, что вы в преклонном возрасте уйдёте из семьи, возрастает. Если нолей четыре, то в возрасте 50–60 лет это вполне может случиться. Возрастает риск преждевременной кончины.

Если нулей больше четырёх — риски, связанные с вспыхнувшими чувствами, понижаются. Ваша старость пройдёт в гармонии с собственным "я" и со всей вашей семьёй.

Число пенсии

Чтобы узнать, какой будет ваша жизнь на пенсии, при складывании чисел номера СНИЛС следует остановиться, когда вы достигнете двузначного числа. Если оно будет больше 22-х, от него следует отнять 22 столько раз, сколько это будет необходимо, чтобы конечное двузначное число стало меньше или равно 22-м.

Единица говорит о том, что конец жизни будет спокойным. Дача в элитном посёлке, пара породистых кошек или собак, недешёвое хобби. А вот путешествовать вам не придётся.

Двойка означает, что старость будет беспокойной — вам доставят хлопоты дети, внуки и правнуки. О своих болячках вы вспоминать будете редко просто потому, что заниматься собой будет некогда.

Двойка означает, что старость будет беспокойной — вам доставят хлопоты дети, внуки и правнуки. Фото © Shutterstock

Книги, фильмы, подкасты и соцсети — вот что станет поддержкой в старости для тех, у кого получится тройка. Денег много не будет, но и бедствовать не станете.

Четвёрка говорит о материальных трудностях. Иногда так бывает — сначала ломается что-то одно, за ним — другое, и всё сыплется как карточный домик. Стоит постелить себе соломки в виде отложенных денег на чёрный день.

Пятёрка означает, что старость будет активной. У вас есть шансы стать одним из путешествующих пенсионеров. Здоровье тоже не подведёт. Так что покупайте палки для ходьбы и термобельё.

Шестёрка, наоборот, свидетельствует о том, что на пенсии вы будете благополучным домоседом. Денег особо много не будет, но вам хватит и того, что есть. А в горе вам всегда помогут друзья и близкие.

Семёрка говорит о гармонии духовного и материального. Вы можете стать настоящим долгожителем, если будете уделять достаточно времени здоровому образу жизни и уедете подальше от шумных городов.

Девятка — ещё одно свидетельство активной старости. Ваш удел — стать председателем домкома, СНТ или зоозащитником. До самого конца вы сохраните ясную голову и будете биться не за страх, а за совесть, чтобы мир вокруг вас имел определённый порядок.

Девятка — ещё одно свидетельство активной старости. Ваш удел — стать председателем домкома, СНТ или зоозащитником. Фото © Shutterstock

Число десять говорит о том, что вам следует быть осторожными во всех отношениях. Вы можете стать мишенью для мошенников, чёрных риелторов или можете стать жертвой собственных пагубных страстей: алкоголя или азартных игр. Зная об этом, можно побороть пороки раньше, чем они победят вас.

Число одиннадцать говорит о прекрасной физической форме, в которой вы встретите старость. Вы даже будете слегка свысока посматривать на немощных людей. Не торопитесь судить других — у вас всё может развернуться на 180 градусов. Всё зависит от вашей доброты и ваших добрых поступков.

Число двенадцать предупреждает об опасности вредных привычек и о том, что вы склонны к мистике. Может статься так, что вы станете одним из тех старичков или старушек, которые находят себе "гуру" и неотступно следуют за ними, подпитывая их обожанием и деньгами. Лучше заведите себе хобби и обратите внимание на старых друзей — они, по крайней мере, настоящие.

Тринадцать говорит о ровном течении окончания жизненного пути. Денег будет не хватать. Тем не менее вы будете делиться с близкими друзьями последним — и будете этим счастливы.

Число четырнадцать говорит о материальном благополучии, достатке и запасе жизненных сил. Это гармоничная старость, бытие, наполненное смыслом, философскими размышлениями и уверенностью, что "завтра будет лучше, чем вчера".

А вот человек с числом пятнадцать в преклонном возрасте сам может стать гуру для других и повести всех за собой. Если у него на это хватит здоровья и жизненной энергии. Почерпнуть её можно только в большой и дружной семье.

А вот человек с числом пятнадцать в преклонном возрасте сам может стать гуру для других и повести всех за собой. Фото © Shutterstock

Человеку с числом шестнадцать следует позаботиться о старости заранее. Всякое может случиться. Поэтому ещё до пенсии следует построить всё, что надо построить, и заработать все деньги, какие можно заработать. Опереться будет не на кого.

Число семнадцать — это старость, наполненная смыслом и высоким искусством. Неожиданно может оказаться так, что всё самое прекрасное — ещё впереди. Это люди, которым обязательно следует писать мемуары, картины, книги или заняться школьными спектаклями и прогреметь ну если не на уровне страны, то хотя бы на уровне города.

Дом, уют и пироги — вот что принесёт удовольствие пенсионерам с числом восемнадцать. Их жизнь будет спокойной, долгой, но со здоровьем будут небольшие проблемы. Люди с этим числом обычно нелюдимы, но им следует преодолевать себя и почаще бывать на людях.

Пенсионеры с числом девятнадцать — это неисправимые оптимисты. На пенсии они начинают бизнес, покупают машины для путешествия и осваивают горный туризм. Это неплохо, но иногда следует знать меру, чтобы не пропасть высоко в горах.

"Двадцатка" говорит о том, что с возрастом вы можете не только стать педантом, но ещё и будете гордиться этим! Увы, человек внутри традиции, как правило, саму традицию не осознаёт — то есть исправиться ему почти невозможно. Понимая это, следует окружить себя людьми, которые будут ценить вашу пунктуальность и терпеть ваше занудство. Это залог спокойной старости. Вам же, со своей стороны, следует побольше заботиться о близких — они в этом будут нуждаться.

Число 21 предупредит, что лучше на склоне лет оставаться дома, чем пускаться в дальние путешествия. Манить в них вас будет всё время. Есть высокая вероятность попадания в природные катастрофы и получение травм в далёких походах. Поживите дома, в тепле, тем паче что домик у вас к этому времени сто процентов будет!

Число 22 в Древнем Египте недаром считалось мистическим. Ваша старость будет нестандартной, если вы вообще до неё доживёте. Деньги вас интересовать не будут. Вы начнёте писать стихи и книги, изобретать велосипед, или болотоход, или способы, как не допустить распространения огня в лесу. Вы откроете глубины вселенной или придумаете новую религию. Главное — не докучайте сильно посторонним людям. А лучше — посоветуйтесь обо всём с детьми.

Авторы Александр Лаврентьев