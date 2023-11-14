Эти 5 каждодневных вредных привычек высасывают из вас жизнь и лишают счастья

Если у вас постоянно нет сил, изматывают депрессия и апатия, проверьте, а нет ли в вашей каждодневной рутине этих негативных привычек. Ведь именно они заставляют нас грустить, не добиваться своих целей, практически и не жить совсем. Рассказываем, как делать не надо.

1. Много работать и мало отдыхать

Вредные привычки, лишающие вас надежды на светлое будущее. Фото © Freepik / wayhomestudio

Первая привычка в списке тех, какие портят жизнь и делают несчастными, — это постоянно находить себе дела и быть суперпродуктивным. Чаще всего страдают подобным недугом трудоголики, ведь именно эти личности не позволяют себе отдыхать, думая, что передышки — удел слабаков. Хотя как раз на самом деле всё наоборот. Именно отдохнув, можно добиться больших высот. А если пахать без перерывов, то достижения будут даваться либо с огромным трудом, либо вообще никак. Потому что сил на восхождение на олимп не будет.

2. Постоянно критиковать себя или других

Критика — это в первую очередь негативная энергия. Хуже всего она отражается на человеке, если его слова не несут посыла что-либо исправить. Критиковать себя может быть полезно только иногда. И то, если получается этим мотивироваться. В противном случае вы гарантированно лишаете себя энергии и становитесь несчастными. Потому что не видите смысла в проделанном труде или он вас не устраивает. А разве приятно чем-либо заниматься, не получая от этого удовольствия и только злясь?

3. Позволять себе завидовать

Эти привычки мешают вам становиться счастливыми, скорее от них избавьтесь. Фото © Freepik / stefamerpik

Ещё одно деструктивное чувство, заставляющее постоянно о чём-то жалеть и негативить, — это зависть. Оно побуждает опускать руки и не делать для достижения своей мечты ничего. К тому же лишает внутреннего стержня и сил. Потому как на зависть уходит много энергии. Откажитесь от привычки смотреть в чужой рот и заметите, как проще и веселее стало жить.

4. Взваливать на себя больше

Ещё одна вредная привычка, которая всем нам знакома, — вскидывать на плечи больше, чем можем вынести. И у всех разные причины так делать: кто-то хочет самоутвердиться и доказать, что он всё может; кому-то стыдно признать, что сил не хватает, поэтому костьми ляжет, но сделает; ещё кто-то боится получить отказ. Но помните, что все эти игры в великомученика отнимут у вас и силы, и энергию.

5. Всегда говорить да

Что мешает быть счастливым и добиваться своих целей: 5 вредных привычек. Фото © Freepik / garetsvisual

Ещё одна пагубная привычка, лишающая сил, энергии и желания что-либо делать, — идти на поводу у других. Иными словами: не говорить нет. А всё из-за страха не оправдать ожиданий, показаться грубияном или того хуже эгоистом. Поэтому растёт жертвенность, а с ней и попытки знакомых сесть на шею. Те, кто не умеет говорить нет, прекрасно знают, как опустошённо и неприятно себя чувствуют, соглашаясь на то, чего делать не хотят. Так не пора ли от этой привычки избавиться тогда?