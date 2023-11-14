Одержимость школьника-убийцы с Урала объяснили "шекспировским" диагнозом
Психиатр Паршакова: Уральский школьник-убийца может страдать "синдромом Отелло"
Уральский школьник, который из ревности убил свою девушку, её мать и их собаку, мог быть одержим синдромом Отелло. Таким мнением поделилась врач-психиатр Екатерина Паршакова. По её словам, этот вид психопатологического расстройства нередко приводит к трагедиям, поскольку носитель болезни изводит себя настолько, что пойдёт на любое зло, лишь бы заглушить своё отчаяние и боль.
Причины этого расстройства кроются в тревожном типе привязанности и низкой самооценке, а также могут быть следствием шизофрении или пограничного расстройства личности. Алкоголь или наркотики могут послужить триггерами и усугубить состояние.
"Заподозрив измену, человек с синдромом Отелло начинает искать её подтверждения любыми доступными способами. Это могут быть многочасовые допросы, слежка, установка записывающих устройств, чтение переписки, поиски улик в личных вещах. Всё это делает жизнь с таким человеком невыносимой", — пояснила собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".
Трагедия, о которой идёт речь, произошла 13 ноября в Екатеринбурге. Лайф писал, что 16-летний молодой человек зарезал свою 14-летнюю подругу, а затем и её мать, чтобы скрыть следы убийства. Он рассказал о случившемся другу, который связался со старшим братом школьника и раскрыл ему правду. В настоящее время подросток задержан. Он уже дал признательные показания. Ему может грозить от десяти лет лишения свободы.
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