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14 ноября, 12:33

Одержимость школьника-убийцы с Урала объяснили "шекспировским" диагнозом

Психиатр Паршакова: Уральский школьник-убийца может страдать "синдромом Отелло"

Уральский школьник, который из ревности убил свою девушку, её мать и их собаку, мог быть одержим синдромом Отелло. Таким мнением поделилась врач-психиатр Екатерина Паршакова. По её словам, этот вид психопатологического расстройства нередко приводит к трагедиям, поскольку носитель болезни изводит себя настолько, что пойдёт на любое зло, лишь бы заглушить своё отчаяние и боль.

Причины этого расстройства кроются в тревожном типе привязанности и низкой самооценке, а также могут быть следствием шизофрении или пограничного расстройства личности. Алкоголь или наркотики могут послужить триггерами и усугубить состояние.

"Заподозрив измену, человек с синдромом Отелло начинает искать её подтверждения любыми доступными способами. Это могут быть многочасовые допросы, слежка, установка записывающих устройств, чтение переписки, поиски улик в личных вещах. Всё это делает жизнь с таким человеком невыносимой", пояснила собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Стала известна причина, из-за которой школьник на Урале решился на зверское двойное убийство

Стала известна причина, из-за которой школьник на Урале решился на зверское двойное убийство

Трагедия, о которой идёт речь, произошла 13 ноября в Екатеринбурге. Лайф писал, что 16-летний молодой человек зарезал свою 14-летнюю подругу, а затем и её мать, чтобы скрыть следы убийства. Он рассказал о случившемся другу, который связался со старшим братом школьника и раскрыл ему правду. В настоящее время подросток задержан. Он уже дал признательные показания. Ему может грозить от десяти лет лишения свободы.

Обложка ©

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Марина Калегина
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