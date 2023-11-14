Одержимость школьника-убийцы с Урала объяснили "шекспировским" диагнозом

Уральский школьник, который из ревности убил свою девушку, её мать и их собаку, мог быть одержим синдромом Отелло. Таким мнением поделилась врач-психиатр Екатерина Паршакова. По её словам, этот вид психопатологического расстройства нередко приводит к трагедиям, поскольку носитель болезни изводит себя настолько, что пойдёт на любое зло, лишь бы заглушить своё отчаяние и боль.

Причины этого расстройства кроются в тревожном типе привязанности и низкой самооценке, а также могут быть следствием шизофрении или пограничного расстройства личности. Алкоголь или наркотики могут послужить триггерами и усугубить состояние.

"Заподозрив измену, человек с синдромом Отелло начинает искать её подтверждения любыми доступными способами. Это могут быть многочасовые допросы, слежка, установка записывающих устройств, чтение переписки, поиски улик в личных вещах. Всё это делает жизнь с таким человеком невыносимой", — пояснила собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".