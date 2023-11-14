Стала известна причина, из-за которой школьник на Урале решился на зверское двойное убийство
SHOT: В Екатеринбурге школьник убил свою подругу из-за ревности к старшему брату
Появились новые подробности двойного убийства, которое произошло накануне в Екатеринбурге, где 16-летний подросток зарезал свою 14-летнюю девушку и её мать.
Оказалось, что парень приревновал возлюбленную к своему старшему брату, на которого, по словам школьника, она периодически засматривалась, передаёт SHOT.
Сам инцидент произошёл 13 ноября. Лайф писал, что молодой человек зарезал свою малолетнюю подругу, а затем и её мать, чтобы скрыть следы убийства. Он рассказал о случившемся другу, который связался со старшим братом школьника и раскрыл ему правду. В настоящее время подросток задержан. Он уже дал признательные показания. Ему может грозить от десяти лет лишения свободы.
Ещё одно зверское преступление произошло ранее в Уфе. Там 24-летний парень держал 21-летнюю девушку в плену и избивал её. Пострадавшей удалось спастись. В этом ей помогла мать неадеквата. Сейчас дело находится на рассмотрении главы СК Александра Бастрыкина.