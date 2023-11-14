Стала известна причина, из-за которой школьник на Урале решился на зверское двойное убийство

Сам инцидент произошёл 13 ноября. Лайф писал, что молодой человек зарезал свою малолетнюю подругу, а затем и её мать, чтобы скрыть следы убийства. Он рассказал о случившемся другу, который связался со старшим братом школьника и раскрыл ему правду. В настоящее время подросток задержан. Он уже дал признательные показания. Ему может грозить от десяти лет лишения свободы.