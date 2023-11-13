Психолог поставил диагноз россиянке, устроившей себе "харакири" для спасения мужа от пьянки

Женщина из подмосковного Пущина, которая пыталась отговорить мужа от похода на пьянку к другу, ударив себя ножом в живот, пыталась манипулировать, заявил психолог Сергей Костеренко. Он отметил, что проблема такого поведения кроется в тяжёлом детстве.

"Мужчина пьёт в семье не просто так. Мужчина пьёт в семье именно рядом с конкретной женщиной. Дело в самом характере женщины. Неуважение мужчин в целом, неумение выстраивать отношения — результат ошибок воспитания в детстве. Как правило, женщина, рядом с которой мужчина пьёт, сама не получила примера гармоничных отношений родителей", — заявил психолог интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Психолог считает, что героиня истории из Пущина приобрела навык манипуляции смертью ещё в детстве. Он предположил, что в неблагополучной семье, где она росла, обстановка была настолько агрессивной, что манипуляция смертью для неё является нормой, допустимой бытовой ситуацией. Психолог видит у женщины явные проблемы, которые сможет решить только лечение у специалиста.

"Реальное излечение возможно только благодаря психологической работе по исправлению характера и исцелению детских психотравм", — заключил эксперт.