Психиатр объяснил, как распознать в коллеге шизофреника и нужно ли бить тревогу

Шизофрения не говорит о слабоумии человека. Люди с таким диагнозом могут работать и быть успешными в профессии, рассказал психиатр Алексей Казанцев. По словам эксперта, распознать в коллеге шизофреника можно, если он начал без причины вести себя агрессивно.

"Люди с шизофренией, конечно, могут быть полноценными сотрудниками коллектива. Они не слабоумны. Есть много пациентов, которые с психическими заболеваниями гениальны в своём роде: писатели, художники, математики", — рассказал Казанцев РИА "ФедералПресс".

Психиатр отметил, что о проблемах с психикой может говорить резкая смена поведения. По его словам, если спокойный человек стал агрессировать, выражать маниакальные и бредовые идеи, необходимо подать сигнал руководству. А если поведение выходит за рамки понимания, следует вызвать психиатрическую бригаду, которая установит, требуется ли пациенту госпитализация в специализированное учреждение, заключил медик.