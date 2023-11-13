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13 ноября, 12:22

Россиянка не знала, как отговорить мужа от пьянки с другом, поэтому ударила себя ножом в живот

Жительница Подмосковья ударила себя ножом, чтобы не пускать мужа к другу

Вспыльчивая жительница подмосковного Пущина не знала, как отговорить мужа от похода на пьянку к другу, поэтому ударила себя ножом в живот. Мужчине пришлось остаться дома и вызвать полицию и скорую.

По данным SHOT, 35-летний мужчина собрался на прогулку с сыном, а заодно и навестить приятеля. Но его 38-летняя супруга была против такого развития событий: она ругалась и даже пыталась спрыгнуть с балкона, но, как утверждает муж, он вовремя её остановил. В итоге женщина решилась на крайне неожиданный поступок: взяла на кухне нож и трижды ударила им себя в живот, а когда поняла, что всё зашло слишком далеко, попросила у супруга прощения. Мужу всё же пришлось изменить планы и вызвать благоверной скорую.

Женщину увезли в больницу с диагнозом "проникающая колото-резаная рана брюшной стенки". А сотрудники полиции изъяли нож и проводят проверку.

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Ранее поножовщина произошла в семье мясника в Подмосковье. Мужчина не выдержал слов жены о непрофессионализме и всадил в неё нож.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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