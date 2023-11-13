Россиянка не знала, как отговорить мужа от пьянки с другом, поэтому ударила себя ножом в живот

По данным SHOT, 35-летний мужчина собрался на прогулку с сыном, а заодно и навестить приятеля. Но его 38-летняя супруга была против такого развития событий: она ругалась и даже пыталась спрыгнуть с балкона, но, как утверждает муж, он вовремя её остановил. В итоге женщина решилась на крайне неожиданный поступок: взяла на кухне нож и трижды ударила им себя в живот, а когда поняла, что всё зашло слишком далеко, попросила у супруга прощения. Мужу всё же пришлось изменить планы и вызвать благоверной скорую.