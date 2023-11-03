В Подмосковье мясник не выдержал слов жены о непрофессионализме и всадил в неё нож

В подмосковных Люберцах работник Малаховского мясокомбината ранил жену, которая обвинила его в неумении точить ножи. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что скандал между супругами произошёл во время совместного ужина.

Известно, что мужчина работает мясником и мастером по заточке ножей. Во время ужина он начал пить водку, а супруга стала обвинять его в алкоголизме. В ходе ссоры она также сказала мужу, что он не умеет точить ножи. Эта претензия спровоцировала агрессию — 50-летний мужчина взял нож и вонзил его в живот супруге.

Пострадавшую женщину госпитализировали, врачи смогли её спасти. В отношении её мужа возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мясника задержали, ему грозит до десяти лет лишения свободы.