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3 ноября, 11:35

В Подмосковье мясник не выдержал слов жены о непрофессионализме и всадил в неё нож

В Люберцах мясник ранил супругу, обвинившую его в неумении точить ножи

В подмосковных Люберцах работник Малаховского мясокомбината ранил жену, которая обвинила его в неумении точить ножи. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что скандал между супругами произошёл во время совместного ужина.

Известно, что мужчина работает мясником и мастером по заточке ножей. Во время ужина он начал пить водку, а супруга стала обвинять его в алкоголизме. В ходе ссоры она также сказала мужу, что он не умеет точить ножи. Эта претензия спровоцировала агрессию — 50-летний мужчина взял нож и вонзил его в живот супруге.

Раскиданные части тела женщины нашли у детского сада в Орске

Раскиданные части тела женщины нашли у детского сада в Орске

Пострадавшую женщину госпитализировали, врачи смогли её спасти. В отношении её мужа возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мясника задержали, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что 20-летняя сотрудница Wildberries в Московской области вонзила кухонный нож в спину своему коллеге и сожителю. Это произошло во время конфликта из-за немытой посуды.

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Shutterstock

Илья Суриков
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