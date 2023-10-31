В Подольске ссора влюблённой парочки из-за немытой посуды закончилась воткнутым в спину ножом
Сотрудница Wildberries в Подмосковье чуть не зарезала парня из-за немытой посуды
20-летние Гена и Виолетта. Обложка © t.me / SHOT
20-летняя сотрудница Wildberries в Московской области вонзила кухонный нож в спину своему коллеге и сожителю во время конфликта из-за немытой посуды. Об этом сообщает SHOT.
Ровесники Гена и Виолетта вместе живут, снимают квартиру в микрорайоне Климовск в Подольске и работают на складе маркетплейса сборщиком и упаковщицей. Накануне у пары совпал выходной, который они решили провести дома. Всё было хорошо, однако семейную идиллию разрушила лежавшая в раковине немытая посуда.
Никто из влюблённых не хотел заниматься домашними делами, поэтому ссора набирала обороты, а в какой-то момент достигла апогея: парень толкнул спутницу и ушёл в комнату, а та, решив, что ещё не договорила, подбежала и воткнула ему нож в спину.
В итоге молодого человека пришлось госпитализировать, сейчас за его жизнь борются врачи. Тем временем полиция начала проверку по факту случившегося.
Ранее Лайф рассказывал историю из Красноярского края, где судимая мать пыталась расправиться с 17-летним сыном и вонзила ему нож в спину. Парень, к слову, тоже пошёл по стопам женщины: на двоих у них было четыре уголовные статьи за спиной, вдобавок сибирячка стояла на учёте за ненадлежащее воспитание ребёнка.