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31 октября, 06:34

В Подольске ссора влюблённой парочки из-за немытой посуды закончилась воткнутым в спину ножом

Сотрудница Wildberries в Подмосковье чуть не зарезала парня из-за немытой посуды

<p>20-летние Гена и Виолетта. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58818" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

20-летние Гена и Виолетта. Обложка © t.me / SHOT

20-летняя сотрудница Wildberries в Московской области вонзила кухонный нож в спину своему коллеге и сожителю во время конфликта из-за немытой посуды. Об этом сообщает SHOT.

Ровесники Гена и Виолетта вместе живут, снимают квартиру в микрорайоне Климовск в Подольске и работают на складе маркетплейса сборщиком и упаковщицей. Накануне у пары совпал выходной, который они решили провести дома. Всё было хорошо, однако семейную идиллию разрушила лежавшая в раковине немытая посуда.

Никто из влюблённых не хотел заниматься домашними делами, поэтому ссора набирала обороты, а в какой-то момент достигла апогея: парень толкнул спутницу и ушёл в комнату, а та, решив, что ещё не договорила, подбежала и воткнула ему нож в спину.

В итоге молодого человека пришлось госпитализировать, сейчас за его жизнь борются врачи. Тем временем полиция начала проверку по факту случившегося.

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Ранее Лайф рассказывал историю из Красноярского края, где судимая мать пыталась расправиться с 17-летним сыном и вонзила ему нож в спину. Парень, к слову, тоже пошёл по стопам женщины: на двоих у них было четыре уголовные статьи за спиной, вдобавок сибирячка стояла на учёте за ненадлежащее воспитание ребёнка.

Николь Вербер
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