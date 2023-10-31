В Подольске ссора влюблённой парочки из-за немытой посуды закончилась воткнутым в спину ножом

20-летняя сотрудница Wildberries в Московской области вонзила кухонный нож в спину своему коллеге и сожителю во время конфликта из-за немытой посуды. Об этом сообщает SHOT.

Ровесники Гена и Виолетта вместе живут, снимают квартиру в микрорайоне Климовск в Подольске и работают на складе маркетплейса сборщиком и упаковщицей. Накануне у пары совпал выходной, который они решили провести дома. Всё было хорошо, однако семейную идиллию разрушила лежавшая в раковине немытая посуда.

Никто из влюблённых не хотел заниматься домашними делами, поэтому ссора набирала обороты, а в какой-то момент достигла апогея: парень толкнул спутницу и ушёл в комнату, а та, решив, что ещё не договорила, подбежала и воткнула ему нож в спину.

В итоге молодого человека пришлось госпитализировать, сейчас за его жизнь борются врачи. Тем временем полиция начала проверку по факту случившегося.