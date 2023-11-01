Раскиданные части тела женщины нашли у детского сада в Орске

Части женского тела были обнаружены рядом с детским садом в Орске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области, публикуя кадры с места.

В Орске у детского сада нашли фрагменты тела женщины. Видео © VK / СУ СК РФ по Оренбургской области

Они были раскиданы на участке местности по улице Шалина и, как установили правоохранители, принадлежали 38-летней местной жительнице. В ходе оперативно-следственных действий оказалось, что с ней расправился 41-летний мужчина, который ранее уже был судим за совершение особо тяжкого преступления.