Раскиданные части тела женщины нашли у детского сада в Орске
Части женского тела были обнаружены рядом с детским садом в Орске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области, публикуя кадры с места.
В Орске у детского сада нашли фрагменты тела женщины. Видео © VK / СУ СК РФ по Оренбургской области
Они были раскиданы на участке местности по улице Шалина и, как установили правоохранители, принадлежали 38-летней местной жительнице. В ходе оперативно-следственных действий оказалось, что с ней расправился 41-летний мужчина, который ранее уже был судим за совершение особо тяжкого преступления.
Теперь ему грозит новый срок. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время правоохранители выясняют, как при жизни жертва была связана с убийцей, устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Ранее Лайф рассказывал жуткую историю из республики Татарстан. Там священник отрезал голову жене и спрятал в холодильник, где её нашли их дети. Оказалось, что он состоял на учёте в психдиспансере, но скрыл эту информацию. Незадолго до преступления его коллеги-священнослужители заметили за ним некоторые странности и отстранили от работы. В итоге оказалось, что мужчина страдает параноидальной шизофренией.