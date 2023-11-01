Расчленивший жену священник из Татарстана скрывал, что состоял на учёте в психдиспансере

Татарстанская митрополия запретила священническое служение иерею Михаилу Зубареву, который жестоко убил и расчленил жену. В пресс-службе митрополии отметили, что у него ещё давно заметили странности, "заставляющие усомниться в его психическом здоровье".

В частности, Зубарев с пренебрежением относился к Святым Дарам, "вёл себя неподобающим образом с прихожанами и собратьями-священнослужителями". В связи с этим ещё 17 октября правящий архиерей Чистопольской епархии приняла решение о запрете в священническом служении.

"Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл с глубокой скорбью воспринял известие о страшном происшествии. Архипастырь выразил искренние соболезнования родственникам матушки Виктории. Глава митрополии молится об упокоении её души и о здравии осиротевших детей", — добавили в пресс-службе митрополии.

Как сообщил Mash, в Нижнекамск священник приехал из Мурманской области. При этом во время переезда он скрыл, что состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. В настоящее время Зубарев находится под стражей, ведётся следствие.