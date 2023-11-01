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1 ноября, 11:15

Расчленивший жену священник из Татарстана скрывал, что состоял на учёте в психдиспансере

Митрополия давно заметила странности в поведении расчленившего жену священника

<p>Михаил Зубарев, расчленивший жену в Татарстане. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/49030" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Михаил Зубарев, расчленивший жену в Татарстане. Обложка © t.me / Mash

Татарстанская митрополия запретила священническое служение иерею Михаилу Зубареву, который жестоко убил и расчленил жену. В пресс-службе митрополии отметили, что у него ещё давно заметили странности, "заставляющие усомниться в его психическом здоровье".

В частности, Зубарев с пренебрежением относился к Святым Дарам, "вёл себя неподобающим образом с прихожанами и собратьями-священнослужителями". В связи с этим ещё 17 октября правящий архиерей Чистопольской епархии приняла решение о запрете в священническом служении.

"Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл с глубокой скорбью воспринял известие о страшном происшествии. Архипастырь выразил искренние соболезнования родственникам матушки Виктории. Глава митрополии молится об упокоении её души и о здравии осиротевших детей", — добавили в пресс-службе митрополии.

Как сообщил Mash, в Нижнекамск священник приехал из Мурманской области. При этом во время переезда он скрыл, что состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. В настоящее время Зубарев находится под стражей, ведётся следствие.

Застреленный после убийства пенсионеров на Урале майор мог сам убить их

Застреленный после убийства пенсионеров на Урале майор мог сам убить их

Напомним, сегодня стало известно о жутком зверстве, которое совершил священник храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске. Он убил свою супругу, а голову женщины спрятал в холодильнике, где её и нашли их общие дети. По одной из версий, он совершил убийство из-за ревности.

Николь Вербер
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