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1 ноября, 10:00

В Татарстане священник отрезал голову жене и спрятал в холодильник, где её нашли их дети

Mash: Иерей Михаил Зубарев из Нижнекамска жестоко убил и расчленил жену

<p>Иерей храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев. Фото © <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Иерей храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев. Фото © Mash

Священник храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев жестоко убил и расчленил свою жену, сообщает Mash. Голову женщины он спрятал в холодильнике, где её и нашли их общие дети. По предварительным данным, на зверское преступление он решился из-за ревности.

Подробности трагедии выясняются.

По данным телеграм-канала, клирик-убийца переехал в Татарстан из Мурманской области. В 2016 году его наградили правом ношения наперсного креста (одной из знаковых наград в духовенстве) за верную работу на благо Церкви. С 2019 года руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии. По словам представителей Татарстанской митрополии, с 11 октября Зубарев находится на больничном.

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Ранее Лайф рассказывал, как жена священнослужителя из Рязани обратилась в полицию с жалобой, что на неё напал пьяный муж. Женщина утверждала, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, муж избивал её при детях и угрожал задушить. Возбуждено уголовное дело.

Алексей Берковиц
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  • Происшествия
  • Татарстан, Республика

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