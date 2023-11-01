В Татарстане священник отрезал голову жене и спрятал в холодильник, где её нашли их дети
Mash: Иерей Михаил Зубарев из Нижнекамска жестоко убил и расчленил жену
Иерей храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев. Фото © Mash
Священник храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев жестоко убил и расчленил свою жену, сообщает Mash. Голову женщины он спрятал в холодильнике, где её и нашли их общие дети. По предварительным данным, на зверское преступление он решился из-за ревности.
Подробности трагедии выясняются.
По данным телеграм-канала, клирик-убийца переехал в Татарстан из Мурманской области. В 2016 году его наградили правом ношения наперсного креста (одной из знаковых наград в духовенстве) за верную работу на благо Церкви. С 2019 года руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии. По словам представителей Татарстанской митрополии, с 11 октября Зубарев находится на больничном.
Ранее Лайф рассказывал, как жена священнослужителя из Рязани обратилась в полицию с жалобой, что на неё напал пьяный муж. Женщина утверждала, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, муж избивал её при детях и угрожал задушить. Возбуждено уголовное дело.