В Татарстане священник отрезал голову жене и спрятал в холодильник, где её нашли их дети

Священник храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев жестоко убил и расчленил свою жену, сообщает Mash. Голову женщины он спрятал в холодильнике, где её и нашли их общие дети. По предварительным данным, на зверское преступление он решился из-за ревности.

Подробности трагедии выясняются.

По данным телеграм-канала, клирик-убийца переехал в Татарстан из Мурманской области. В 2016 году его наградили правом ношения наперсного креста (одной из знаковых наград в духовенстве) за верную работу на благо Церкви. С 2019 года руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии. По словам представителей Татарстанской митрополии, с 11 октября Зубарев находится на больничном.