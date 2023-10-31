Священник объяснил, почему "ни один здравомыслящий человек" не станет праздновать Хэллоуин

Хэллоуин — это праздник, который не является исконно русским и никак не связан с нашими национальными традициями. Об этом читателям Лайфа рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.

По словам священника, Хэллоуин пришёл к нам с Запада, так же как и День святого Валентина. Некоторые исследователи замечают в этом празднике некоторые внешние черты, которые вроде бы делают его "ближе" славянским народам. К примеру, традиция, когда в Хэллоуин соседские дети шутят и хулиганят и за это получают конфеты, очень похожа на наши рождественские колядки. Но даже при такой некоторой внешней схожести всё-таки никаких глубинных совпадений здесь не существует, говорит собеседник Лайфа.

Эти традиции с вырезанием тыквы, какая-то атрибутика, связанная с загробным миром, и, конечно, заигрывания с нечистью, они опасны именно потому, что люди это делают очень часто неосознанно. Потому что если бы мы понимали к каким корням восходят эти традиции, то, конечно, ни один здравомыслящий человек этого бы делать не стал священник Андрей Постернак.

"Это был такой шутливый карнавальный праздник, который католическая церковь пыталась как бы воцерковить. То есть это языческая традиция, которая была приурочена к поминовению душ усопших. Католическая церковь по-прежнему совершает торжественные богослужения 1 ноября, когда отмечается День всех святых. Это такая прочная традиция, утвердившаяся в англосаксонской культуре, позднее в американской. И, конечно, в наше время в эпоху секуляризации уже не имеет никакого изначального религиозного смысла", — рассуждает собеседник Лайфа.