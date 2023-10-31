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31 октября, 11:27

Священник объяснил, почему "ни один здравомыслящий человек" не станет праздновать Хэллоуин

Иерей Постернак: Заигрывания с нечистью под предлогом Хэллоуина очень опасны

<p>Некоторые видят сходство между Хэллоуином и славянскими колядками, но священники предупреждают: это большое заблуждение. Фото ©<a href="https://unsplash.com/photos/a-pumpkin-with-a-lit-candle-inside-of-it-8aQPRGfrrLE" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Érik González Guerrero / Unsplash </a></p>

Некоторые видят сходство между Хэллоуином и славянскими колядками, но священники предупреждают: это большое заблуждение. Фото © Érik González Guerrero / Unsplash

Хэллоуин — это праздник, который не является исконно русским и никак не связан с нашими национальными традициями. Об этом читателям Лайфа рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.

По словам священника, Хэллоуин пришёл к нам с Запада, так же как и День святого Валентина. Некоторые исследователи замечают в этом празднике некоторые внешние черты, которые вроде бы делают его "ближе" славянским народам. К примеру, традиция, когда в Хэллоуин соседские дети шутят и хулиганят и за это получают конфеты, очень похожа на наши рождественские колядки. Но даже при такой некоторой внешней схожести всё-таки никаких глубинных совпадений здесь не существует, говорит собеседник Лайфа.

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Эти традиции с вырезанием тыквы, какая-то атрибутика, связанная с загробным миром, и, конечно, заигрывания с нечистью, они опасны именно потому, что люди это делают очень часто неосознанно. Потому что если бы мы понимали к каким корням восходят эти традиции, то, конечно, ни один здравомыслящий человек этого бы делать не стал

священник Андрей Постернак.

Страшный, запрещённый, твой: Отмечаем Хэллоуин по-русски. Или не отмечаем?

Страшный, запрещённый, твой: Отмечаем Хэллоуин по-русски. Или не отмечаем?

"Это был такой шутливый карнавальный праздник, который католическая церковь пыталась как бы воцерковить. То есть это языческая традиция, которая была приурочена к поминовению душ усопших. Католическая церковь по-прежнему совершает торжественные богослужения 1 ноября, когда отмечается День всех святых. Это такая прочная традиция, утвердившаяся в англосаксонской культуре, позднее в американской. И, конечно, в наше время в эпоху секуляризации уже не имеет никакого изначального религиозного смысла", — рассуждает собеседник Лайфа.

В православном церковном календаре, отметил иерей, 1 ноября и вечер 31 октября никак тоже не отмечены. Если мы говорим о поминовении усопших, то это можно было сделать в Дмитриевскую родительскую субботу, которая предшествует памяти великомученика Дмитрия Солунского. В последующую эпоху эта дата была связана с поминовением погибших воинов на Куликовом поле, напоминает Постернак.

Ни за что не делайте это в Хэллоуин, иначе навлечёте беду: 6 пугающих примет

Ни за что не делайте это в Хэллоуин, иначе навлечёте беду: 6 пугающих примет

Между тем психологи говорят, что Хэллоуин — это праздник, который не только привлекает атмосферой таинства, ужаса и веселья, но и может помочь безопасно выплеснуть все страхи перед неизвестностью и мистицизмом, а заодно проявить свою творческую сторону и хорошо повеселиться с семьёй и друзьями. Три способа обернуть празднование Хэллоуина себе во благо, Лайф перечислил здесь.

Ольга Годуненко
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