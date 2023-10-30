Застреленный после убийства пенсионеров на Урале майор мог сам убить их
Майор МВД Рудольф Габтрахманов, занимавшийся делом убитых в Екатеринбурге пенсионеров и найденный на днях мёртвым с тремя пулевыми ранениями, мог сам расправиться с пожилыми людьми. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Отрабатываются разные версии. Одна из них такая, что убийство пенсионеров мог совершить участковый, который позже был найден мёртвым в своём подъезде. Подтвердится ли она, покажет время, пока выводы делать рано", — рассказал собеседник издания.
Предполагается, что Габтрахманов знал о наличии у пенсионеров крупной суммы, а после убийства и похищения денежных средств майор не вынес тяжести совершённого поступка. Также убить полицейского мог его подельник.
Напомним, тела двух пенсионеров нашли в Екатеринбурге 28 октября. По данным СМИ, их могли убить из-за нескольких миллионов рублей, полученных ими в качестве компенсации за снос дачного дома. А позднее было найдено тело 35-летнего майора МВД Рудольфа Габтрахманова, он одним из первых приехал на тот самый вызов. В полицейского выпустили три пули.
Vk / Рудольф Габтрахманов