Застреленный после убийства пенсионеров на Урале майор мог сам убить их

Майор МВД Рудольф Габтрахманов, занимавшийся делом убитых в Екатеринбурге пенсионеров и найденный на днях мёртвым с тремя пулевыми ранениями, мог сам расправиться с пожилыми людьми. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Отрабатываются разные версии. Одна из них такая, что убийство пенсионеров мог совершить участковый, который позже был найден мёртвым в своём подъезде. Подтвердится ли она, покажет время, пока выводы делать рано", — рассказал собеседник издания.

Предполагается, что Габтрахманов знал о наличии у пенсионеров крупной суммы, а после убийства и похищения денежных средств майор не вынес тяжести совершённого поступка. Также убить полицейского мог его подельник.