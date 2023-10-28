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28 октября, 13:06
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На Урале в квартире нашли тела убитых супругов-пенсионеров

В Екатеринбурге 85-летних пенсионеров нашли убитыми в квартире, возбуждено дело

В Екатеринбурге двух 85-летних пенсионеров нашли убитыми в квартире. Об этом заявил помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Максим Чалков.

"28 октября в одной из квартир в Кировском районе Екатеринбурга обнаружены тела мужчины и женщины (1938 года рождения) с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух человек", — отметил он.

Выяснилось, что погибшие были супругами: они уже много лет как развелись, однако жили вместе. На месте работает усиленная следственно-оперативная группа полиции, а также криминалисты. Сейчас правоохранители отрабатывают связи убитых пенсионеров.

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Ранее лайф писал, что в Петербурге парень убил девушку и спрятал тело под кровать, труп нашёл хозяин квартиры. Подозреваемый скрылся, вылетев из Пулково в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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