Тело обнаружила мать: Продюсер фильма "Ёлки-2" найдена мёртвой в квартире в Москве
Полиция в Москве расследует внезапную смерть продюсера фильма "Ёлки" Консенциуш
Продюсер комедии "Елки-2" Ирина Консенциуш. Обложка © "Кинопоиск"
Тело продюсера фильма "Ёлки-2" Ирины Консенциуш нашли в её собственной квартире. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник.
Как стало известно, 25 октября продюсер перестала отвечать на звонки коллег и родственников. Вечером в квартиру, где жила женщина, приехала её 71-летняя мать. Она нашла тело дочери в одной из комнат. Признаков насильственной смерти на трупе не выявили. Тело передали на экспертизу для установления точной причины смерти. Мама продюсера пояснила, что её дочь не жаловалась на проблемы со здоровьем и не страдала хроническими патологиями.
Ирина Консенциуш была продюсером двух фильмов: "Ёлки-2" и короткометражного "Чемодан". На момент смерти ей было 48 лет.
А ранее Лайф писал, что в возрасте 82 лет скончался российский актёр Валентин Голубенко. Зрителям артист запомнился по ролям в фильмах "Вам и не снилось", "Гардемарины, вперёд!", "Есенин", "Кин-дза-дза!". Супруга Голубенко в конце сентября рассказывала, что актёра пришлось экстренно госпитализировать из-за проблем со здоровьем.