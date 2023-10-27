Тело обнаружила мать: Продюсер фильма "Ёлки-2" найдена мёртвой в квартире в Москве

Тело продюсера фильма "Ёлки-2" Ирины Консенциуш нашли в её собственной квартире. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник.

Как стало известно, 25 октября продюсер перестала отвечать на звонки коллег и родственников. Вечером в квартиру, где жила женщина, приехала её 71-летняя мать. Она нашла тело дочери в одной из комнат. Признаков насильственной смерти на трупе не выявили. Тело передали на экспертизу для установления точной причины смерти. Мама продюсера пояснила, что её дочь не жаловалась на проблемы со здоровьем и не страдала хроническими патологиями.

Ирина Консенциуш была продюсером двух фильмов: "Ёлки-2" и короткометражного "Чемодан". На момент смерти ей было 48 лет.