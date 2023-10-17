Умер бывший креативный продюсер Зеленского и экс-участник КВН Сергей Сивохо
Умер экс-участник КВН Сергей Сивохо
Сергей Сивохо. Обложка © Zuma / TASS
Умер знаменитый участник КВН, украинский шоумен, телеведущий и экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо. Ему было 54 года. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на пресс-службу артиста.
Как уточняет УНИАН, предварительно, бывший кавээнщик умер сегодня в 5:40.
Сивохо — уроженец Донецка. В конце 1980-х – начале 1990-х он играл в командах КВН Донецкого политехнического института и "Дрим-тим". Тогда он познакомился с Владимиром Зеленским, с ним вместе они потом работали в студии "Квартал-95". После избрания Зеленского Сивохо ненадолго вошëл в его команду, став советником секретаря СНБО.
А накануне на 89-м году жизни скончался советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков. Славу ему принесла работа над мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением. Музыка Гладкова звучит более чем в 110 картинах. Это "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие.