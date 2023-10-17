Умер бывший креативный продюсер Зеленского и экс-участник КВН Сергей Сивохо

Умер знаменитый участник КВН, украинский шоумен, телеведущий и экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо. Ему было 54 года. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на пресс-службу артиста.

Как уточняет УНИАН, предварительно, бывший кавээнщик умер сегодня в 5:40.

Сивохо — уроженец Донецка. В конце 1980-х – начале 1990-х он играл в командах КВН Донецкого политехнического института и "Дрим-тим". Тогда он познакомился с Владимиром Зеленским, с ним вместе они потом работали в студии "Квартал-95". После избрания Зеленского Сивохо ненадолго вошëл в его команду, став советником секретаря СНБО.