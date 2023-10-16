Умер экс-президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари
Экс-президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари. Обложка © ТАСС / imago / photothek.net / Liesa Johannssen
Бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари скончался на 87-м году жизни. Об этом заявили в канцелярии нынешнего финского лидера Саули Ниинистё.
Там добавили, что президент ушёл из жизни 16 октября в Хельсинки в 06:40 (совпадает с московским временем). Причины смерти политика не уточняются.
Мартти Ахтисаари был главой финского государства с 1994 по 2000 год. Нобелевскую премию за вклад по урегулированию международных конфликтов он получил в 2008 году. Во время его правления Финляндия вступила в Евросоюз.
Ранее Лайф писал, что в США скончалась поэтесса, лауреат Пулитцеровской премии Луиза Глюк. На момент смерти ей было 80 лет. 8 октября 2020 года она получила Нобелевскую премию по литературе за "точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее".