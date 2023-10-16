Умер экс-президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари

Бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари скончался на 87-м году жизни. Об этом заявили в канцелярии нынешнего финского лидера Саули Ниинистё.

Там добавили, что президент ушёл из жизни 16 октября в Хельсинки в 06:40 (совпадает с московским временем). Причины смерти политика не уточняются.