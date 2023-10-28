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28 октября, 18:37

В Екатеринбурге занимавшегося делом убитых пенсионеров майора МВД нашли мёртвым

<p>Погибший в Екатеринбурге полицейский Рудольф Габтрахманов вместе с женой и дочкой. Обложка © VK / Рудольф Габтрахманов</p>

Погибший в Екатеринбурге полицейский Рудольф Габтрахманов вместе с женой и дочкой. Обложка © VK / Рудольф Габтрахманов

Полицейского, который одним из первых приехал на вызов по делу об убитых 85-летних пенсионерах в Екатеринбурге, нашли мёртвым. По данным РИА "ФедералПресс", речь идёт о майоре МВД Рудольфе Габтрахманове — тело полицейского с тремя пулевыми ранениями обнаружили на 23-м этаже его дома.

Известно, что у 35-летнего правоохранителя остались супруга и двое детей, а в 2021 году он выиграл конкурс "Народный участковый" в Кировском районе Екатеринбурга.

"Отличный мужик! Должен был детей забрать с дачи у тестя. Предпосылок к самоубийству точно не было. Версия с убийством также отрабатывается", — приводит слова одного из коллег погибшего kp.ru.

В 2019 году Габтрахманов упоминался в новостях из-за громкого дела подполковника полиции Рустама Шабурова. Тогда участковый не стал возбуждать дело в отношении екатеринбуржца, которого супруга Шабурова обвинила в избиении. Подполковник в итоге задержал обидчика и применил силу, после чего покинул Министерство внутренних дел, а потом получил условный срок.

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Как сообщал Лайф, 28 октября в Екатеринбурге в квартире нашли тела супругов-пенсионеров. По данным СМИ, их могли убить из-за нескольких миллионов рублей, которые у них появились в качестве компенсации за снос дачного дома. Из квартиры пропала большая сумма наличных.

Никита Осипов
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