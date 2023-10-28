В Уфе пьяный пациент противотуберкулёзного диспансера зарезал соседа по палате
В Уфе пациент противотуберкулёзного диспансера зарезал соседа по палате. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Башкортостан
В Уфе пациент туберкулёзного диспансера зарезал ножом соседа по палате. Злоумышленника уже задержали, против него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Как рассказали в ведомстве, конфликт между 62-летним ранее судимым обвиняемым и его соседом по палате, 34-летним также ранее судимым мужчиной, длился около месяца. И каждый раз ссора возникала на бытовой почве. Вечером 25 октября очередная разборка переросла в поножовщину. Пенсионер, будучи в нетрезвом состоянии, ударил кухонным ножом в грудь оппонента. От полученного ранения тот скончался на месте.
"Обвиняемый признал вину в совершённом преступлении, пояснив, что мотивом для совершения преступления послужили несоблюдение потерпевшим правил общежития и его агрессивное поведение", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что из пcихбольницы в Новоcибирcке сбежал пaциент, едва не убивший медсестру шуруповёртом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, беглеца до сих пор разыскивают.