В Уфе пьяный пациент противотуберкулёзного диспансера зарезал соседа по палате

В Уфе пациент туберкулёзного диспансера зарезал ножом соседа по палате. Злоумышленника уже задержали, против него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Как рассказали в ведомстве, конфликт между 62-летним ранее судимым обвиняемым и его соседом по палате, 34-летним также ранее судимым мужчиной, длился около месяца. И каждый раз ссора возникала на бытовой почве. Вечером 25 октября очередная разборка переросла в поножовщину. Пенсионер, будучи в нетрезвом состоянии, ударил кухонным ножом в грудь оппонента. От полученного ранения тот скончался на месте.

"Обвиняемый признал вину в совершённом преступлении, пояснив, что мотивом для совершения преступления послужили несоблюдение потерпевшим правил общежития и его агрессивное поведение", — говорится в сообщении.