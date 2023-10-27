Пьяный москвич принял британца за шпиона и изрезал его ножом

Житель Москвы напал с ножом на гражданина Британии, приняв его за иностранного шпиона. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 37-летний россиянин и 41-летний британец столкнулись в подъезде дома на улице Кусковской на востоке столицы. Москвича заинтересовало знакомство с иностранцем, и он, находясь в нетрезвом состоянии, пригласил его в гости, чтобы вместе выпить. Британец отказать не смог и заглянул на огонёк.

В ходе общения россиянин начал подозревать, что его новый знакомый может быть шпионом, но тот упорно утверждал, что работает юристом в компании Vista Foreign Business Support. Но россиянина переубедить не удалось... и в какой-то момент он напал на иностранца с ножом. В результате инцидента британца с ранами головы, лица и груди доставили в больницу. Нападавшего уже задержали, сейчас его увезли на допрос.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступление, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сообщает пресс-служба столичного СК.