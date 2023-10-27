Регион

Уведомления отключены

27 октября, 20:12

Пьяный москвич принял британца за шпиона и изрезал его ножом

<p>Обстановка в квартире после нападения на британца. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/2436" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Столичный СК</a></p>

Обстановка в квартире после нападения на британца. Обложка © t.me / Столичный СК

Житель Москвы напал с ножом на гражданина Британии, приняв его за иностранного шпиона. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 37-летний россиянин и 41-летний британец столкнулись в подъезде дома на улице Кусковской на востоке столицы. Москвича заинтересовало знакомство с иностранцем, и он, находясь в нетрезвом состоянии, пригласил его в гости, чтобы вместе выпить. Британец отказать не смог и заглянул на огонёк.

В ходе общения россиянин начал подозревать, что его новый знакомый может быть шпионом, но тот упорно утверждал, что работает юристом в компании Vista Foreign Business Support. Но россиянина переубедить не удалось... и в какой-то момент он напал на иностранца с ножом. В результате инцидента британца с ранами головы, лица и груди доставили в больницу. Нападавшего уже задержали, сейчас его увезли на допрос.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступление, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сообщает пресс-служба столичного СК.

Москвич по пьяни признался собутыльнику в убийстве и расчленении матери

Москвич по пьяни признался собутыльнику в убийстве и расчленении матери

А ранее Лайф рассказывал, что мать пырнула ножом 17-летнего сына под Красноярском. В итоге подростка экстренно госпитализировали, за его жизнь сейчас борются медики, проводится доследственная проверка.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров