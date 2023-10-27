Москвич по пьяни признался собутыльнику в убийстве и расчленении матери

Москвич признался в убийстве и расчленении собственной матери спустя несколько месяцев после произошедшего. Как сообщили в столичной прокуратуре, её тело мужчина закопал за гаражами неподалёку от дома.

Правоохранители работают на месте захоронения женщины, убитой собственным сыном. Видео © t.me / Столичный СК

"В начале августа 2023 года 50-летний злоумышленник в квартире жилого дома на ул. Бирюлёвской в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, ударил кулаком по голове свою 76-летнюю мать. От удара женщина упала на пол и перестала подавать признаки жизни", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Далее "любящий сын" перетащил тело матери в её комнату, где и оставил на три недели. Надумав наконец освободиться от улик, завернул труп в линолеум и вынес на безлюдный участок на Касимовской улице. Там он отделил голову матери от туловища и закопал останки в двух ямах.

По прошествии довольно продолжительного времени мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рассказал об убийстве своему знакомому, который и обратился к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В данный момент следователи и криминалисты ГСУ СКР по Москве осматривают место происшествия и проводят экспертизы. Установлено, что мужчина неоднократно избивал свою мать во время ссор.