Из пcихбольницы в Ηовоcибирcке сбежал пaциент, едва не убивший медсестру шуруповёртом

В Новосибирске пациент психбольницы напал на медсестру и сбежал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Как рассказали в ведомстве, накануне вечером, 26 октября, пациент, находившийся в лечебнице из-за алкогольной зависимости, потребовал у медсестры телефон, на что получил отказ. В результате мужчина нанёс женщине телесные повреждения и сбежал с места преступления. Пострадавшей, к счастью, вовремя оказали необходимую помощь. Сбежавшего пациента до сих пор разыскивают.

"В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Как уточняет телеграм-канал Mash Siberia, пациент совершил нападение на медработника, вооружившись шуруповёртом. С помощью провода от инструмента он пытался задушить женщину.