Судимый пять раз рецидивист покалечил себя, чтобы не сидеть за решёткой, и сбежал из больницы

По данным телеграм-канала, 26-летнего Григория накануне задержали за то, что он в состоянии алкогольного опьянения шатался по городу и нарушал общественный порядок. За это ему грозило 15 суток. Однако молодого человека так сильно напугала перспектива провести две недели за решёткой без спиртного, что он решил во что бы то ни стало сбежать из-под стражи. Прямо в отделе полиции он покалечил себя. Вошедший в комнату оперативник застал Григория всего в крови. В итоге обезумевшего парня увезли в больницу. Медики диагностировали у задержанного множество ран. Ему оказали помощь, однако в процедурной неадекват выпрыгнул в окно с первого этажа и убежал.