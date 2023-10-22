Судимый пять раз рецидивист покалечил себя, чтобы не сидеть за решёткой, и сбежал из больницы
SHOT: В Энгельсе задержанный покалечил себя и сбежал из больницы
В Энгельсе Саратовской области рецидивист так сильно не хотел отбывать 15 суток за нарушение общественного порядка, что нанёс себе множество травм и, попав в больницу, сбежал оттуда через окно. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 26-летнего Григория накануне задержали за то, что он в состоянии алкогольного опьянения шатался по городу и нарушал общественный порядок. За это ему грозило 15 суток. Однако молодого человека так сильно напугала перспектива провести две недели за решёткой без спиртного, что он решил во что бы то ни стало сбежать из-под стражи. Прямо в отделе полиции он покалечил себя. Вошедший в комнату оперативник застал Григория всего в крови. В итоге обезумевшего парня увезли в больницу. Медики диагностировали у задержанного множество ран. Ему оказали помощь, однако в процедурной неадекват выпрыгнул в окно с первого этажа и убежал.
Известно, что Григорий был судим пять раз: дважды за разбой, причинение вреда здоровью средней тяжести, кражу и угон автомобиля. Его сейчас разыскивают, а в отделении полиции проводится служебная проверка.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге рецидивист сбежал из машины скорой помощи по пути в психбольницу. Мужчина был направлен на принудительное лечение, после того как пришёл грабить магазин с ножом. Спустя день после побега злоумышленника задержали.
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