Тело ребёнка, которого в Приморье зарезала мать, в луже крови обнаружил его отец

Тело четырёхлетнего мальчика, которого зарезала собственная мать во Владивостоке, в луже крови обнаружил его отец. Около недели назад они вместе приехали из Сочи, чтобы навестить проходящую лечение в психбольнице женщину. Об этом сообщает SHOT.

Папа прибежал к спящему в отдельной комнате мальчику после громких криков и увидел страшную картину — ребёнок в детской кроватке был весь в крови. Выяснилось, что смертельные удары нанесла 45-летняя мать, страдающая психическим расстройством.

Как рассказал убитый горем отец, в 2018 году после рождения сына семья решила переехать жить в Сочи, где через какое-то время у женщины появились странности в поведении. Она перестала узнавать собственного ребёнка и слышала какие-то голоса. Из-за этого матери пришлось вернуться во Владивосток для прохождения лечения в психбольнице. Отец с сыном при этом остались в курортном городе, а около недели назад решили приехать навестить её. Тогда никто не мог предположить, что поездка обернётся трагедией.