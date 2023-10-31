Регион

Уведомления отключены

31 октября, 07:49

В Приморье психически нездоровая мать искромсала ножом 4-летнего ребёнка и легла спать

Во Владивостоке мать зарезала 4-летнего ребёнка, пока тот спал

Во Владивостоке женщина схватила нож и несколько раз ударила им своего спящего четырёхлетнего ребёнка, а затем спокойно отправилась спать. Об этом пишет СУ СКР по Приморскому краю.

Место убийства ребёнка во Владивостоке, в котором подозревают мать. Фото © t.me / Прокуратура Приморского края

Место убийства ребёнка во Владивостоке, в котором подозревают мать. Фото © t.me / Прокуратура Приморского края

Место убийства ребёнка во Владивостоке, в котором подозревают мать. Фото © t.me / Прокуратура Приморского края

Место убийства ребёнка во Владивостоке, в котором подозревают мать. Фото © t.me / Прокуратура Приморского края

"31 октября 2023 года в частном доме по улице Демьяна Бедного в городе Владивостоке обнаружено тело четырёхлетнего ребёнка с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран в области живота", — уточнили в ведомстве.

45-летняя женщина ранее лечилась от психического расстройства. Следователи намерены проверить врачей больницы, где проводилось лечение. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Халатность". Задержанной назначена психиатрическая экспертиза. Расследование взяла на контроль Прокуратура Приморского края.

В Краснодаре пьяная и мстительная мамаша избила пенсионерку на детской площадке

В Краснодаре пьяная и мстительная мамаша избила пенсионерку на детской площадке

Ранее сообщалось, что в Приморье мужчина и женщина приговорены к длительным срокам за убийство шести человек 18-летней давности. Любовники из Артёма зверски расправились с людьми и не пощадили даже маленьких детей.

Обложка ©

Unsplash

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров