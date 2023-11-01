Иерей-расчленитель убил жену за день до госпитализации в психдиспансер из-за тайной шизофрении
Убивший жену иерей Зубарев из Нижнекамска страдает параноидальной шизофренией
Иерей храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев. Обложка © Чистопольская и Нижнекамская епархия
Родственники священника храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаила Зубарева, убившего и расчленившего свою жену, рассказали, что он болен параноидальной шизофренией. Сегодня, 1 ноября, иерея планировали положить в психдиспансер. Об этом узнал Mash Iptash.
Этот тяжёлый недуг ему диагностировали в 14 лет. Зубарев рано лишился отца и оказался в больнице стараниями матери. Его диагноз не хранился в секрете, именно из-за него отец Михаил не проходил срочную службу в армии, о чём стоит отметка в его военном билете.
О каких либо серьёзных конфликтах Зубарева с убитой им супругой ничего не известно, хотя мелкие бытовые ссоры у них случались. На сайте его епархии в 2021 году публиковали список из многих добрых дел, совершённых отцом Михаилом, и его супругу там называли первым помощником во всех начинаниях.
Напомним, сегодня стало известно о том, что 31 октября священник храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев жестоко убил и расчленил свою жену. Голову женщины он спрятал в холодильнике, где её и нашли их общие дети.