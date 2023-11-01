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1 ноября, 11:23

Иерей-расчленитель убил жену за день до госпитализации в психдиспансер из-за тайной шизофрении

Убивший жену иерей Зубарев из Нижнекамска страдает параноидальной шизофренией

<p>Иерей храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев. Обложка © <a href="http://chistopol-eparhia.cerkov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Чистопольская и Нижнекамская епархия</a></p>

Иерей храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев. Обложка © Чистопольская и Нижнекамская епархия

Родственники священника храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаила Зубарева, убившего и расчленившего свою жену, рассказали, что он болен параноидальной шизофренией. Сегодня, 1 ноября, иерея планировали положить в психдиспансер. Об этом узнал Mash Iptash.

Этот тяжёлый недуг ему диагностировали в 14 лет. Зубарев рано лишился отца и оказался в больнице стараниями матери. Его диагноз не хранился в секрете, именно из-за него отец Михаил не проходил срочную службу в армии, о чём стоит отметка в его военном билете.

О каких либо серьёзных конфликтах Зубарева с убитой им супругой ничего не известно, хотя мелкие бытовые ссоры у них случались. На сайте его епархии в 2021 году публиковали список из многих добрых дел, совершённых отцом Михаилом, и его супругу там называли первым помощником во всех начинаниях.

Больной шизофренией подросток изрезал одноклассника ножом прямо на уроке

Больной шизофренией подросток изрезал одноклассника ножом прямо на уроке

Напомним, сегодня стало известно о том, что 31 октября священник храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев жестоко убил и расчленил свою жену. Голову женщины он спрятал в холодильнике, где её и нашли их общие дети.

Юрий Лысенко
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